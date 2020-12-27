مروة شتلة تروى تجربتها على "التيك توك" ودمجها مع الإذاعة





وأكدت الاذاعية مروة شلته، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن تطبيق تيك توك فكرة جيدة ويمكن استخدامها بشكل لطيف وبدون مشاهد الابتذال أو العري الذي يتجه إليه الكثيرين.





وتابعت: "خلال أيام الحظر وجدت ابنائى يشاهدون تطبيق تيك توك ووجدت فيه أفكار طريفة فقررت المشاركة بفيديوهات ولاقت تفاعلا كبيرا".





وأكدت شتله أن لها أصدقاءه يشجعونها على استكمال تجربتها على تيك توك خاصة مع التوجه نحو اليوتيوب وتراجع التلفزيون، مشيرة إلى أنه من الوارد أن تقدم فكرة برنامج يدمج بين الاذاعة وتيك توك.

روت الإذاعية الشابة مروة شتله، تجربتها على تطبيق "تيك توك" وأنها لم تدخل إلى هذا العالم بسبب مهني ولكن جاءت الفكرة لها خلال تطبيق الحظر فى الموجة الأولى لفيروس كورونا، قائلة: "مش وخده التوك توك مهنة ولكن فكرت فيها خلال أيام الحظر وكورونا".