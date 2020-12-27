ميسي يحسمها: هل يرحل عن برشلونة في الوقت الحالي؟





وقال ميسي في تصريحات لقناة لا سيكستا الإسبانية:" لو عاد بي الأمر لطلبت الرحيل عن برشلونة مرة أخرى، نعم.. اخر 6 شهور اخبرت الرئيس بارتوميو في الكثير من المرات اريد المغادرة من اجل مساعدتي وقال لي لا."





وأضاف:"لم يكن يريد السماح لي بالمغادرة وبدأ بتسريب اشياء لجعلي الرجل السيء في هذا الفيلم .. بارتوميو قام بخداعي كثيرًا ولا يمكنني البوح بما وعده لي ولم ينفذه."





وأكمل قائلًا:" كنت اعرف انني في حال ذهبت مع برشلونة الى القضاء كنت سأفوز في تلك القضية لكن لم ارد الخروج بتلك الطريقة، كنت اعرف بأن هذا الموسم سيكون موسم انتقالي، هناك لاعبين جدد وشباب، وكنت اعتقد بانه الوقت المناسب للمغادرة."





وتابع:"في يونيو ستعرفوا ماذا سوف يحدث. في الحقيقة حتى الان لا ما اعرف ماذا سوف يحدث، أفكر الآن في النادي في تحقيق الألقاب، سأنتظر لنهاية الموسم لارى ماذا سأفعل."





وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، مسألة رحيله عن النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.