تجديد الثقة في طارق عمارة رئيسا لمجلس أمناء محافظة كفر الشيخ وعلاء جعفر نائبا

عقد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة كفر الشيخ جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم .





وأسفر الاجتماع، عن تجديد الثقة فى الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، رئيسًا للمجلس، وطارق خطاب المراقب المالى للمجلس.





كما تم اختيار علاء جعفر رئيس مجلس الآباء والمعلمين بالحامول نائبًا لرئيس المجلس، خلفًا لشقيقه الراحل، أحمد جعفر، بإجماع جميع أعضاء المجلس.



