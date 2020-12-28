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فن

في عام 2020.. 6 نجمات يكررن تجربة الإنجاب | تعرف عليهن

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:17 ص
ميريام فارس
ميريام فارس
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أحمد إبراهيم
شهد عام 2020 دخول البهجة والفرحة على عدد من النجمات، على الرغم من مرور العام بأزمة جائحة كورونا المستجد، فإن عددا من النجمات رزقن بأطفال، وكان توقف العمل بسبب كورونا سببًا فى تشجيعهن على تكرار تجربة الإنجاب.
 
نرصد أبرز النجمات اللاتى كررن تجربة الإنجاب. 

يسرا اللوزى 
رزقت الفنانة يسرا اللوزي بطفلتها الثانية "نادية" مؤكدة أنها خضعت لعملية الولادة في سرية تامة، وصارت "أم البنات". 

جومانا مراد
بينما السورية جومانا مراد التي قدمت دورها في مسلسل "خيانة عهد" وهي حامل بتوأم دون أن تظهر عليها ملامح الحمل قد وضعت التوأم فى أمريكا بعد ولادة مبكرة فى الشهر السابع حيث كان وضعها صعبا للغاية وهو الأمر الذى دفعها للغياب عن الساحة الفنية. 

جنات 
أما الفنانة جنات رزقت بطفلتها الثانية من زوجها المحامي محمد عثمان، وأطلقت عليها اسم جوليا.

ميريام فارس
وكانت المفاجأة الكبرى عند اللبنانية ميريام فارس التي نجحت تمامًا في إخفاء حملها عن جمهورها والتى وضعت ابنها الثانى منذ فترة قصيرة والذي اختارت له اسم "دايف". 

إنجى وجدان 
ورزقت الفنانة إنجي وجدان بمولودها وكشفت إنجي أنها أطلقت على طفلتها اسم "نازلي".

دنيا بطمة 
ووضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة مولودتها الثانية، من زوجها ومدير أعمالها محمد الترك، وأطلقت عليها اسم  "ليلى روز" تيمنًا باسم والدتها السيدة ليلى أتاسي. 

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