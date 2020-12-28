فزع كورونا يتسبب في فصل طالب لمدة عام.. تعرف على القصة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة جديدة أثارت غضبا وجدلًا، إذ تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة من قرار مجلس التأديب بكلية التجارة جامعة دمنهور، بفصل طالب يدعى مصطفى محمد شعلان، بالفرقة الثانية لمدة عام.

وأوضح الطالب مصطفى محمد شعلان، أن سبب قرار الفصل الذي صدر عن إدارة كلية التجارة صباح اليوم، المداخلة الهاتفية التي أجراها في إحدى البرامج التليفزيونية عن سوء تنظيم المحاضرات وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، مؤكدًا أنه قام بالتواصل مع الدكتورة فايزة عبيد الله القائمة بأعمال عميد كلية جامعة دمنهور، قبل إجراء المداخلة الهاتفية، لحل مشكلة التكدس في قاعات السكاشن ونقل الطلاب إلى المدرجات المخصصة للمحاضرات للحد من التجمعات حفاظًا على حياة الطلاب ولكن دون استجابة.

وأكد شعلان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه عقب انتهاء المداخلة التلفزيونية تم تحويله إلي مجلس تأديب وتم التحقيق معه من خلال إدارة الكلية، مشيرًا إلي أنه قدم الإعتذار عن ما حدث خوفًا من وقوع أي عقاب عليه، موضحًا أنه قام بهذه المداخلة خوفًا من انتقال العدوى بين الطلاب وزيادة الإهتمام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من قبل الكلية وليس الهدف إثارة الذعر بين الطلاب.

وأوضح شعلان، أن قرار الفصل الذي صدر ضده ليس الأول من نوعه لهذا السبب، مشيرًا إلى أن تم فصل الزميلة "آلاء نزية" طالبة بالفرقة الثانية لمدة 6 أشهر بسبب قيامها بتسجيل فيديو لتوضيح المعاناة اليومية لطلاب بسبب التكدس ، مؤكدًا أن رئيس الجامعة إستجابة لهم وصدر قرار بتشكيل لجنة للإطلاع على الأمر وحل تلك المشاكل ولكن ظل الحال كما هو.

وناشد الطالب، رئيس الجامعة بالتدخل الفورى لإنقاذ مستقبلة، قائلًا : " لم أقصد الإساءة إلي جامعتي ولكن خوفًا من إنتشار المرض وبعد المحاولة أكثر من مرة التواصل مع إدارة الكلية دون استجابة لجأت وسائل الإعلام، اتمنى من رئيس الجامعة التدخل قبل ضياع مستقبلة لأنه دائما يدعم الطالب".

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