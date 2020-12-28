البحث العلمي تقيم ورش اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم عن مواجهة كورونا.. اليوم

تنظم أكاديمية البحث العلمى للباحثين، ورشة عمل اللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم عن مواجهة كورونا وتداعياتها ودور المرأة العلمية فى ذلك، وذلك فى يوم 28 ديسمبر 2020 بمسرح السلام بجوار أكاديمية البحث العلمى، حيث كان اخر موعد للتقديم 15 ديسمبر 2020.





يمكنك التقديم من خلال هذا اللينك





https://forms.gle/9jrq9NCXfgpMnL5f7





وكانت قد اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم عن وظيفة مهندس برمجيات بحثى Research Software Engineer لمدة عام قابل للتجديد.





وينضم المرشح لفريق صغير من مطورى البرامج الذين يعملون مع برنامج الطاقة التابع للمعهد (ENE) والمؤسسات المتعاونة لمواصلة تطوير الأدوات وتحسينها لاستمرار دعم الأبحاث المتعلقة بالطاقة والمناخ ، على المرشح ان يكون حاصلا على بكالوريوس أو ماجستير فى مجال متعلق بأنظمة الطاقة وتغيّر المناخ وله اهتمام كبير بتطوير البرمجيات العلمية.





ويجب ان يكون للمرشح خبرة فى اللغات والبرامج التالية المستخدمة فى الطاقة (GAMS, Python RDBMS, java and RESTful interfaces, vue.js, docker)







