أخبار السوشيال ميديا.. رونالدو يوجه رسالة حب لصديقته ونجله.. وروجينا بطلة مسلسل «بنت السلطان» في رمضان 2021 مع باسم سمرة

عرض موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها..

واجهة مصر الرياضية.. رانيا علواني تهنئ النادي الأهلي بلقب نادي القرن

حرصت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تهنئة النادي الأهلي بالفوز بلقب نادي القرن عن قارة افريقيا والشرق الأوسط، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

بأحدث كاميرا شركة رزام في عمل جديد بالشرق الأوسط

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة "رزام" للانتاج الفني والسينمائي من خلال مقطع فيديو ترويجي لاستعمال أحدث أنواع الكاميرات في عمل جديد بالشرق الأوسط، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة تويتر.

مصطفى حجاج لـ عمرو دياب: اتعلمت منك كتير في 5 دقائق

شارك المطرب الشعبي مصطفى حجاج بصورة تجمعه بالفنان عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وعلق حجاج قائلا: "قعدت معاك 5 دقائق اتعلمت منك كثير جدا بجد أنت حاجة مشرفة لمصر والوطن العربي الهضبة #عمرو_دياب".

رونالدو يوجه رسالة حب لصديقته ونجله بعد حصوله على جائزة لاعب القرن

شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الايطالي متابعيه صورة جديدة له بعد فوزه بجائزة لاعب القرن الحادي والعشرين، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

روجينا بطلة مسلسل "بنت السلطان" في رمضان 2021 مع باسم سمرة

تعاقدت الفنانة روجينا علي عمل درامي جديد لرمضان 2021 بعنوان "بنت السلطان" مع المخرج أحمد شفيق، لتقدم عمل درامي اجتماعي تشويقي .

هاشتاج "الأهلي_الافضل_فالقرن21" يتصدر تويتر.. ومغردون: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات

تصدر هاشتاج "‎#الأهلي_الافضل_فالقرن21" موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" بعد حصول النادي الاهلي علي جائزة "نادي القرن في إفريقيا والنادي الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط" من مؤسسة "جلوب سوكر".

وزير الرياضة السابق يوجه رسالة غامضة عبر "تويتر"

وجه خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يرى البعض أنها موجهة إلى شخص معين، وذلك بعد حصول النادي الاهلي علي جائزة "نادي القرن في إفريقيا والنادي الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط" من مؤسسة "جلوب سوكر".