الإسكندرية تنتفض ضد المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة لإغلاق أماكن التجمعات والمراكز التعليمية والمرور على المقاهي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشن حي ثان المنتزه، حملة مكبرة اليوم الأحد، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، لإغلاق أماكن التجمعات والمراكز التعليمية وأماكن التجمعات والمرور على المقاهي للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة.

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وأسفرت الحملة عن تشميع وإغلاق (5)خمس منشآت، حيث تم إغلاق وتشميع سنتر ستارز التعليمي بشارع التلمساني المتفرع من جمال عبد الناصر ، وإعادة إغلاق وتشميع سنتر مكة بشارع ملك حفني السياحي، وإعادة إغلاق وتشميع سنتر السرايا بشارع سلمان الفارسي بالعصافره قبلي، وإعادة إغلاق وتشميع سنتر بايونير الكائن في 515 شارع محمود جمعة خلف أسواق الشريف بالعصافرة بحري، وإغلاق سنتر اسكاي بشارع 45 أعلى مطعم أبو كمال.

جاءت الحملة بحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي ( مدير إدارة الخدمات، مدير المتابعة الميدانية ، ممثلي إشغال الطريق، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات، مسؤول الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية )، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأغلق حي شرق خلال حملة مسائية عدد (6) منشآت تجارية مختلفة بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق بالحي برئاسة النقيب يحيى المزين، وذلك لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وعدم التزامها بمواعيد الغلق الجديدة التي تم العمل بها منذ بداية الشهر الجاري.

وتنوعت المنشآت التجارية بين عدد (4) مقاهي وكافيتريات و(2) محال تجارية، كائنة في شارع أحمد شوقي ودوران عزبة سعد وشارع بهاء الدين الغتوري وشارع آدمون فريمون وشارع البرنس إبراهيم، وتم تنفيذ القرارات الصادرة بأرقام (80) و(81) و(82) و(76) و(15) و(78) لعام 2020م.

كما ضبطت الحملة عدد (78) حالة اشغال مختلفة تم إيداعها في شرطة المرافق، يأتي ذلك استمرارًا لحملات حي شرق تنفيذًا لتعليمات السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية، وفرض الانضباط بجميع انحاء الحي.