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بالرغم من كورونا.. التعاون الدولي: التعاملات التنموية المصرية وصلت إلى 9.8 مليار دولار في 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:13 ص
راينا المشاط، وزيرة
راينا المشاط، وزيرة التعاون الدولي
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إسراء صبري
قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن وزارة التعاون الدولي تعمل على سد فجوات تمويلية مطلوبة لمشروعات هامة وحيوية لكل المواطنين في مصر، معقبا: يمكننا أن نلخص عمل وزارة التعاون الدولي في "الدبلوماسية الاقتصادية" والعام الحالي حدث به الكثير من التغيرات، وهذه التغيرات شددت على مدى أهمة وزارة التعاون الدولي في مثل هذه المواقف.

وأضافت "المشاط"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن وزارة التعاون الدولي تحرص على تطبيق مبدأ الشفافية في تعاملاتها، منوة إلى أن مصر استطاعت خلال العام الحالي الوصول في التعاملات التنموية 9.8 مليار دولار، بالرغم من ما حدث من نقص السيولة الدولية.

وأوضحت أن التعاملات التنموية هي الأقل تكلفه، ويتم سدادها على فترات طويلة الآجل، معقبة: شركاء التنمية يعملون على مساعدة الدول من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدمة.

وأشارت إلى أن الأهداف بين شركاء التنمية والدول تكون ذو فائدة مشتركة، وتابعت: الموضوع لا يتمثل في التنمية فقط بل أيضا يتمثل في قدرة الدول على التعامل والالتزام بالإجراءات المخصصة.

وأكملت: مصر لديها صحيفة أعمال محترمة مع شركاء التنمية وذلك عن طريق صياغة و تطبيق المشروعات بكل دقة" منوهة إلى أن هذه المشروعات قطاعية، وهي مقسمة إلى قطاعات حيوية مؤثرة.


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