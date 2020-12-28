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فن

فتاة تيك توك.. ثراء جبيل تكشف عن شخصيتها في «فعل فاضح»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:06 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
عبّرت الفنانة ثراء جبيل، عن سعادتها بخوض بطولة الفيلم الروائي القصير "فعل فاضح"، بجانب الفنان إبراهيم النجاري، وعدد آخر من الممثلين الشباب.

قالت ثراء، في تصريح لـ "صدى البلد": "الفيلم تجربة مهمة جدًا بالنسبة لي، وسعيدة بها لأني لم أقرأ سيناريو بهذه الجودة والحرفية منذ وقت طويل، كما أن المخرج خالد خلة، مخرج ذكي وواعد".

وتابعت قائلة: "انتهينا بالفعل من تصوير جميع مشاهد الفيلم في عدة مناطق منها حلوان والأبجية، والمنيل، ومدينة نصر، والشيخ زايد، وأنا العب شخصية فتاة التيك توك، ومتحمسة جدًا لعرض الفيلم".

فيلم "فعل فاضح" تأليف وإخراج خالد خلة، دعم مهرجان القاهرة السينمائي وإنتاج منصة viu بالاشتراك مع شركة Bee Media لـ تامر عشري. 
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