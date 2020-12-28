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رياضة

مدير تعاقدات بيراميدز يوضح حقيقة التفاوض مع زيزو ومصطفى محمد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:19 ص
زيزو ومصطفى محمد
زيزو ومصطفى محمد
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عمرو ابوبكر
كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، عن حقيقة المفاوضات مع أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، لاعبي الزمالك؛ للتعاقد معهما وضمهما إلى نادي بيراميدز.

وقال "بسيوني"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إن بيراميدز ليس ناديا عشوائيا أو لا يتعامل باحترافية، وهذا ملحوظ للجميع.

وأضاف "بسيوني"، أن "رقم 30 مليون الذي يثار لضم مصطفى محمد أو أحمد سيد زيزو غير صحيح؛ لأن هذا رقم كبير للغاية، ولا يوجد نادٍ يعرض على أي لاعب هذه الأرقام المبالغ فيها في الدوري".

وتابع: "بيراميدز لا يتفاوض مع أي لاعب عقده ممتد مع فريقه، لن ندخل على أي لاعب أو نفاوضه بأي شكل من الأشكال وزيزو ومصطفى محمد متبقٍ لهما في عقودهما سنوات، ولم نتفاوض معهما نهائيًا بأي شكل من الأشكال".

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