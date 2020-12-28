حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 12/28 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 28 ديسمبر، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.
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كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج اليوم الأثنين28-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا: القمر بمنزل العلاقات يمنحك يقظة ذهنية واليوم قوتك في بلاغتك وتفردك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحظ تلقي الضوء على حقائق تتعلق بعلاقة عاطفية أو علاقة صداقة وتضع القواعد للتعامل على أسس سليمة.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بواجبك تجاه الآخرين إذا أردت أن تحصل على التقدير.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ويدفعك اليوم لبحث بعض الأمور المهنية والمالية.. كن مستعدا للعمل بدقة وخشونة وتحكّم في نفقاتك.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: تستطيع أن تتماسك أمام الضغوط والاستفزازات وأن تتعامل بلباقة.
مهنيا: القمر في برجك يمنحك حضورا وثقة بالنفس والفرصة أمامك لتفرض إرادتك وتحقق نجاحا.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة وقد تنخفض طاقتك وعليك بتنظيم جهودك وحافظ على اتزانك النفسي.
اجتماعيا وعاطفيا: احترس ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا: تتخذ قرارا حاسما وتتحرك الأمور في اتجاه مصالحك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد يحيطك الأصدقاء والأحباب بالاهتمام فلا ترفض مشاركتهم لك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالتحكم في إظهار مشاعرك كي تسلم من أذى البعض.
مهنيا وماليا: القمر في مربع برجك واليوم عليك أن تكون مرنا وتجنب العناد والجدال والمغامرة.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا وعائليا: اليوم مناسب لقضاء أوقات عذبة مع الأهل والأحباب وتتواصل معهم باقتدار.
مهنيا: تشعر بالقوة وتبدي استعدادا للاجتهاد وللعطاء بسخاء.. وقد يحمل لك اليوم مفاجأة سارة.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: لديك طاقة كبيرة تدفعك نحو القيام بنشاطات عديدة، فقط ابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال.. راجع جيدا قراراتك المهنية والشرائية وادرسها ولا تتعجل الأمور.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: إذا كنت متزوجا اشرح مطالبك بهدوء إذا أردت أن تُلبى رغباتك.
مهنيا: القمر في مواجهة برجك ومن المهم أن تحمي حقوقك وعليك أن تدرس جيدا قراراتك واستعن بذوي الخبرة.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة.. وازن اليوم بين طاقاتك البدنية وما عليك من واجبات.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تقتصد في كلامك ولا تعلن أخبارك واحترس كي لا يؤخذ شيء ضدك.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا: القمر في منزلك الخامس يمدك بحماس كبير وتشعر اليوم بتجدد الحياة.
عاطفيا: فينوس تمنحك طاقة عاطفية وتجد بداخلك كنزا من المشاعر وتستطيع أن تعبر عن مشاعرك بسلاسة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك وقد تسيطر عليك ذكريات أليمة، كن إيجابيا وقاوم الحزن.
مهنيا واجتماعيا: قد تشعر اليوم بالقلق ومن المهم أن تتجنب المبالغة في حساسيتك واعتنِ بأعمالك وأقوالك.