حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 12/28 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 28 ديسمبر، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.

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اليوم الأثنين28-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا: القمر بمنزل العلاقات يمنحك يقظة ذهنية واليوم قوتك في بلاغتك وتفردك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحظ تلقي الضوء على حقائق تتعلق بعلاقة عاطفية أو علاقة صداقة وتضع القواعد للتعامل على أسس سليمة.





الثور من 21/4 إلى 21/5 عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بواجبك تجاه الآخرين إذا أردت أن تحصل على التقدير. مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ويدفعك اليوم لبحث بعض الأمور المهنية والمالية.. كن مستعدا للعمل بدقة وخشونة وتحكّم في نفقاتك.





الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 عاطفيا واجتماعيا: تستطيع أن تتماسك أمام الضغوط والاستفزازات وأن تتعامل بلباقة. مهنيا: القمر في برجك يمنحك حضورا وثقة بالنفس والفرصة أمامك لتفرض إرادتك وتحقق نجاحا.



السرطان من 22/6 إلى 22/7 مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة وقد تنخفض طاقتك وعليك بتنظيم جهودك وحافظ على اتزانك النفسي. اجتماعيا وعاطفيا: احترس ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة.





الأسد من 23/7 إلى 22/8 مهنيا: تتخذ قرارا حاسما وتتحرك الأمور في اتجاه مصالحك. عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد يحيطك الأصدقاء والأحباب بالاهتمام فلا ترفض مشاركتهم لك.





العذراء من 23/8 إلى 22/9 عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالتحكم في إظهار مشاعرك كي تسلم من أذى البعض. مهنيا وماليا: القمر في مربع برجك واليوم عليك أن تكون مرنا وتجنب العناد والجدال والمغامرة.





الميزان من 23/9 إلى 22/10 عاطفيا وعائليا: اليوم مناسب لقضاء أوقات عذبة مع الأهل والأحباب وتتواصل معهم باقتدار. مهنيا: تشعر بالقوة وتبدي استعدادا للاجتهاد وللعطاء بسخاء.. وقد يحمل لك اليوم مفاجأة سارة.





العقرب من 23/10 إلى 22/11 عاطفيا واجتماعيا: لديك طاقة كبيرة تدفعك نحو القيام بنشاطات عديدة، فقط ابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك. مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال.. راجع جيدا قراراتك المهنية والشرائية وادرسها ولا تتعجل الأمور.





القوس من 23/11 إلى 21/12 عاطفيا: إذا كنت متزوجا اشرح مطالبك بهدوء إذا أردت أن تُلبى رغباتك. مهنيا: القمر في مواجهة برجك ومن المهم أن تحمي حقوقك وعليك أن تدرس جيدا قراراتك واستعن بذوي الخبرة.





الجدي من 22/12 إلى 20/1 مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة.. وازن اليوم بين طاقاتك البدنية وما عليك من واجبات. عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تقتصد في كلامك ولا تعلن أخبارك واحترس كي لا يؤخذ شيء ضدك.









الدلو من 21/1 إلى 19/2 مهنيا: القمر في منزلك الخامس يمدك بحماس كبير وتشعر اليوم بتجدد الحياة. عاطفيا: فينوس تمنحك طاقة عاطفية وتجد بداخلك كنزا من المشاعر وتستطيع أن تعبر عن مشاعرك بسلاسة.



