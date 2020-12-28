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رياضة

سداسي الكرة النسائية يستنجدن بوزير الرياضة لإنهاء أزمتهن مع "الترام"

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:35 ص
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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عمرو ابوبكر
استنجد سداسي فريق الكرة النسائية لنادي "الترام" سابقًا (دنيا أحمد، بسملة عبد المجيد، نورهان محمد، فاطمة أحمد، رودينا عبدالرسول، أسيل محمد) لاعبات الكرة النسائية بنادي الترام، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لإنهاء أزمتهم مع اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة والتي يقودها أحمد مجاهد.

وقالت دنيا أحمد، لاعبة الكرة النسائية بنادي الترام سابقًا، في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن اتحاد الكرة بقيادة أحمد مجاهد يرفض الاعتراف بالجواب الذي نمتلكه من اتحاد الكرة والذي يفيد بأحقيتهم بفسخ تعاقدهم مع نادي الترام.

وتابع: "لم نحصل على مستحقاتنا وتعرضنا للإهانات ولكن اتحاد الكرة رفض الاعتراف بالجواب دون إبداء أي أسباب نهائيًا واـمنى تدخل الدكتور أشرف صبحي لحل أزمتنا في أسرع وقت".
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