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توك شو

أخبار التوك شو.. مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول.. هذه الفئة مستثناة من غرامة الكمامة.. والعثور على أسد في شوارع الجونة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:28 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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إسراء صبري
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:

حنان يوسف: كنت فاكره عادل إمام "غتت".. والمذيعة تتحفظ على الوصف
كشفت الفنانة حنان يوسف، عن أبرز الشخصيات الفنية التي أثرت في مسيرتها الفنية، لافتة إلى أن الفنان عادل إمام أحد أبرز تلك الأسماء الفنية، التي سعدت بالعمل معها خلال مسيرتها الفنية.

الحكومة تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول.. فيديو
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزير التربية والتعليم سيعلن الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال الدكتور طارق شوقي في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، إنه سيتم عقد الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، بما يضمن سلامة جميع المشاركين.

الحكومة: هذه الفئة مستثناة من دفع غرامة عدم ارتداء الكمامات.. فيديو
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من القرارات التى أصدرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، ضرورة ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والتاكسى وجميع وسائل النقل، باستثناء أصحاب السيارات الخاصة ليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.

الحكومة تكشف الأماكن التي تطبق فيها غرامة عدم ارتداء الكمامة ..فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الغرامة بسبب عدم ارتداء الكمامة وليس عدم حيازتها.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "من لا يدفع الغرامة الفورية 50 جنيهًا لعدم ارتداء الكمامة ستتم مضاعفتها".

أول رد من الحكومة على تأخر وصول نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني لكورونا
قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن تعطل وصول النصف مليون جرعة  من لقاح " ساينو فارم " الصيني  يعود لاسباب  لاتخص مصر وحدها  بل أسباب  لوجستية تخص الشركة الصينية لانها تنتظر أن تعلن دولة الصين عن خطتها القومية  أولًا حول القاح حتى يكون بوسع الشركة الصينية القيام بعملية التوريد.


|غلق وغرامات.. الحكومة تكشف عن عقوبات شديدة القسوة للكافيهات والمقاهي والفنادق لهذا السبب

قال المستشار نادر سعد  المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه وفقًا لقرارات اليوم الصادرة عن مجلس الوزراء لمواجهة الموجة الثانية من فيروس "كورونا " بات إقامة الحفلات عشية رأس السنة محظورًا بحكم وقوة القانون لعام 2021 في جميع الفنادق  والاماكن المعتادة في مثل هذه المناسبات.
قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اشتراطات البناء سوف تصدر يناير المقبل.

وتابع وزير الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يتم تغيير هدف استخدام الوحدات السكنية من سكنية إلى تجارية أو لأي غرض آخر.


الحكومة تكشف الجهات التي تملك حق مخالفات ارتداء الكمامات
قال المستشار نادر سعد  المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن تطبيق  قرار مخالفات إرتداء الكمامات في الاماكن العامة  لن يكون عبر جهاز الشرطة   فهناك  جهات أخرى ستمنح  وفقًا  لقرار وزير العدل  المتوقع صدوره خلال ساعات لانفاذ القانون بحق المخالفين  عبر منح الضبطية القضائية لجهات  مختلفة  حتى يضمن التطبيق الاشمل وسرعة ضبط المخالفين

جمال شعبان: بشائر اختفاء فيروس كورونا بدأت تظهر.. فيديو
أكد الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، أن بشائر اختفاء فيروس كورونا بدأت تظهر مع التوصل لإنتاج عدد من اللقاحات.

العثور على أسد في شوارع الجونة.. تفاصيل
كشفت منال عيسي إحدي سكان الجونة، عن ظهور أسد صغير في المدينة يتجول الشوارع.

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