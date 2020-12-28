أخبار التوك شو.. مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول.. هذه الفئة مستثناة من غرامة الكمامة.. والعثور على أسد في شوارع الجونة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الغرامة بسبب عدم ارتداء الكمامة وليس عدم حيازتها.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "من لا يدفع الغرامة الفورية 50 جنيهًا لعدم ارتداء الكمامة ستتم مضاعفتها".

أول رد من الحكومة على تأخر وصول نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني لكورونا

قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن تعطل وصول النصف مليون جرعة من لقاح " ساينو فارم " الصيني يعود لاسباب لاتخص مصر وحدها بل أسباب لوجستية تخص الشركة الصينية لانها تنتظر أن تعلن دولة الصين عن خطتها القومية أولًا حول القاح حتى يكون بوسع الشركة الصينية القيام بعملية التوريد.





