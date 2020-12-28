غرامة 50 ألف جنيه.. نجدة الطفل: معاقبة طفل المرور بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية.. فيديو

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، إن محكمة جنايات الطفل بالقاهرة، قضت بمعاقبة أحمد أبو المجد، الشهير بـ"طفل المرور"، بإيداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة الطفلين الآخرين بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز الحشيش بقصد التعاطي، والسجن شهرا لتهمة التنمر والإهانة.





وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المحكمة قضت علي طفل المرور والطفلين الآخرين بغرامة 50 ألف جنيه؛ بسبب التعدي علي المارة، ورجل الشرطة، واستعراض القوة، وغرامة 100 ألف جنيه لإساءة استخدام الإنترنت، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري.





وتابع مدير خط نجدة الطفل، أن طفل المرور سوف يتم إيداعه في دور رعاية، ولم يتم تحديد مدة بسبب صغر سنه، ولكن الدار الذي سيودع فيها الطفل ستقدم تقرير كل شهرين إلي المحكمة لاتخاذ اللازم.





وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين، وبالغ، إلى محاكم "جنح وجنايات الطفل" و"الجنح والجنايات العادية" المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.