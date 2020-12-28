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أخبار العالم

منها العدالة العرقية.. جو بايدن يكشف عن 4 تحديات تواجه الشعب الأمريكي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:36 ص
جو بايدن
جو بايدن
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شريف سيد
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، أن الشعب الأمريكي يواجه عددا من التحديات، سيعمل عليها فور توليه منصبه في يناير المقبل. 

وكتب "بايدن"، في تغريدة على "تويتر"، "من كوفيد19 إلى الاقتصاد مرورا بالتغييرات المناخية وانتهاءا إلى العدالة العرقية، أربع أزمات تاريخية تواجها أمتنا في آن واحد". 

وأضاف "ومع حلول شهر يناير، لن يكن هناك وقت نضيعه، لهذا السبب نجتهد أنا وفريقي في العمل لإستعداد إلى اتخاذ إجراء من اليوم الأول". 

ومن ناحية أخرى، دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى التوقيع على مشروع قانون بتمويل الحكومة ب 3ر2 تريليون دولار اليوم وعلى حزمة المساعدات الخاصة بمتضرري جائحة كورونا " كوفيد ـ 19".

وانتقد بايدن - في تصريحات له- موقف ترامب بتعليق الموافقة على خطة المساعدة حتى اللحظة الأخيرة وعدم تجديد المساعدات الحيوية كإعانات العاطلين عن العمل.

وقال بايدن "ها هو اليوم التالي ليوم عيد الميلاد (الكريسماس)، وما تزال ملايين الأسر الأمريكية لا تعلم ما إذا كانت ستقدر على الوفاء باحتياجاتها بسبب رفض ترامب التوقيع على حزمة المساعدات التي وافق عليها الكونجرس بأغلبية ساحقة من كلا الحزبين، محذرا من عواقب وخيمة من جراء ذلك.

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