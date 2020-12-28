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توك شو

لاعبة منتخب مصر للآنسات: قررت أمثل مصر من سنة.. وكنت مبسوطة أوي إني سجلت هاتريك

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قالت كابتن نادية رمضان لاعب منتخب مصر للانسات تحت 20 عامًا، إنها تحب ممارسة رياضة كرة القدم منذ  صغرها منذ عمر خمس سنوات  وأنها قضت معظم حياتها في الولايات المتحدة.

وأضافت «رمضان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة أون، قائلة: "أنا عايشة طول عمري في أمريكا وجيت مصر أول مرة العام الماضي وحبيت مصر اوي وحبيت منتخب مصر أوي وشفت محمد صلاح وحبيته أوي ومن هذه اللحطة قررت أمثل مصر".

وحول التنمر على منتخب كرة القدم النسائي قالت : " كنا مبسوطين وقت الماتش خاصة أنها أول مرة يربح فيها منتخب مصرللسيدات مباراة منذ أربعة سنوات  وأنا كنت سعيدة لأني جبت "هاتريك" لكن عقب المباراة وشاهدت  التعليقات السلبية اتضايقت شوية وقررت التركيز في الإيجابيات بدلًا من السلبيات خاصة أن فيه ناس  كتير  على السوشيال كانت بتدعمنا صحيح التعليقات السلبية كتير بس أنا قررت اركز في الإيجابيات".

واتمت : " في أول التنمر كلنا كنا زعلانين وقلنا إزاي  نبقى كسبانين والناس تعمل كدة وقررنا أن ردنا يكون في الملعب وإن هوا الي يقول في النهاية".
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