لاعبة منتخب مصر للآنسات: قررت أمثل مصر من سنة.. وكنت مبسوطة أوي إني سجلت هاتريك

قالت كابتن نادية رمضان لاعب منتخب مصر للانسات تحت 20 عامًا، إنها تحب ممارسة رياضة كرة القدم منذ صغرها منذ عمر خمس سنوات وأنها قضت معظم حياتها في الولايات المتحدة.
وأضافت «رمضان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة أون، قائلة: "أنا عايشة طول عمري في أمريكا وجيت مصر أول مرة العام الماضي وحبيت مصر اوي وحبيت منتخب مصر أوي وشفت محمد صلاح وحبيته أوي ومن هذه اللحطة قررت أمثل مصر".
وحول التنمر على منتخب كرة القدم النسائي قالت : " كنا مبسوطين وقت الماتش خاصة أنها أول مرة يربح فيها منتخب مصرللسيدات مباراة منذ أربعة سنوات وأنا كنت سعيدة لأني جبت "هاتريك" لكن عقب المباراة وشاهدت التعليقات السلبية اتضايقت شوية وقررت التركيز في الإيجابيات بدلًا من السلبيات خاصة أن فيه ناس كتير على السوشيال كانت بتدعمنا صحيح التعليقات السلبية كتير بس أنا قررت اركز في الإيجابيات".
واتمت : " في أول التنمر كلنا كنا زعلانين وقلنا إزاي نبقى كسبانين والناس تعمل كدة وقررنا أن ردنا يكون في الملعب وإن هوا الي يقول في النهاية".