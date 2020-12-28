كورونا المزمنة.. جمال شعبان: بعض مصابي الفيروس تستمر عليهم الأعراض 6 أشهر.. فيديو

قال الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، إن ذروة الإصابة بفيروس كورونا تكون في شهري يناير وفبراير المقبلين.





وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض الأشخاص المصابين بكورونا لا يفصحون عن إصابتهم ويخالطون الناس، ويتعاملون معهم بشكل طبيعي.





ولفت الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، إلى أن أكثر من 90% من إصابات كورونا يمكن علاجها في المنزل، ولا تستدعي حالتهم الصحية العزل في المستشفيات.





وأكد أن خطورة الإصابة بكورونا تزداد عندما تتسبب في حدوث جلطات في الرئة، وانهيار الأكسجين فجأة لـ 60%، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة تزداد أعداد الوفيات.





واستطرد الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، أن الإصابة بفيروس كورونا من المحتمل تستمر 6 أشهر، وتسمى في هذه الحالة كورونا المزمنة أو متلازمة ما بعد كورونا.



