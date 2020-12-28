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توك شو

ضمن منتخب مصر للآنسات.. سيف زاهر يكشف عن مصدر إصابته بـ كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
سيف زاهر
سيف زاهر
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محمد حليم قنديل
كشف الكابتن سيف زاهر عن مصدر إصابته بفيروس كورونا قائلا: "حالتي إتحسنت  النهارده  وبنتي ليلى  هي مصدر العدوى وهي ضمن منتخب مصر للانسات  وخرجت قبلها يوم وكان عندها كورونا وانا تلقيت العدوى منها وليلى حالتها إتحسنت  وهتعمل المسحة  بكرة أو بعده للتأكد من شفائها".

 ووجه نصيحة للمصريين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلا: "بنصح الناس أنها تعمل التحاليل علشان أسرتها حيث لابد من الاستعانة بذلك في حال ظهور أية أعراض  .. المشكلة أن الناس مش بتتخيل إنها مش حاملة  للفيروس   فبتعدي معاها تلاتة أربعة على الأقل بتحليل صورة الدم".
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وتابع: "اتعدينا أنا وكابتن عماد متعب وأخرين وهي مجموعة كبيرة وعمرو الدسوقي منهم من تعافى  والبقية لازال في العزل".

وهاجم زاهر ظاهرة التنمر التي أطلقها البعض  تجاه منتخب مصر النسائي لكرة القدم قائلا: " ما حدث من تنمر على منتخب سيدات مصر لكرة القدم قلة أدب ويجب إجراء قانوني ضدهم و لازم نفضح من تنمروا على منتخب سيدات مصر لكرة القدم.
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