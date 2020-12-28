ضمن منتخب مصر للآنسات.. سيف زاهر يكشف عن مصدر إصابته بـ كورونا

كشف الكابتن سيف زاهر عن مصدر إصابته بفيروس كورونا قائلا: "حالتي إتحسنت النهارده وبنتي ليلى هي مصدر العدوى وهي ضمن منتخب مصر للانسات وخرجت قبلها يوم وكان عندها كورونا وانا تلقيت العدوى منها وليلى حالتها إتحسنت وهتعمل المسحة بكرة أو بعده للتأكد من شفائها".
ووجه نصيحة للمصريين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلا: "بنصح الناس أنها تعمل التحاليل علشان أسرتها حيث لابد من الاستعانة بذلك في حال ظهور أية أعراض .. المشكلة أن الناس مش بتتخيل إنها مش حاملة للفيروس فبتعدي معاها تلاتة أربعة على الأقل بتحليل صورة الدم".
وتابع: "اتعدينا أنا وكابتن عماد متعب وأخرين وهي مجموعة كبيرة وعمرو الدسوقي منهم من تعافى والبقية لازال في العزل".
وهاجم زاهر ظاهرة التنمر التي أطلقها البعض تجاه منتخب مصر النسائي لكرة القدم قائلا: " ما حدث من تنمر على منتخب سيدات مصر لكرة القدم قلة أدب ويجب إجراء قانوني ضدهم و لازم نفضح من تنمروا على منتخب سيدات مصر لكرة القدم.