أخبار التوك شو.. تفاصيل العثور على أسد في الجونة.. والحكومة تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها:





أكد الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، أن بشائر اختفاء فيروس كورونا بدأت تظهر مع التوصل لإنتاج عدد من اللقاحات.





كشفت منال عيسي إحدي سكان الجونة، عن ظهور أسد صغير في المدينة يتجول الشوارع.





قالت الدكتورة نانسى الجندى، رئيس ادارة المعامل المركزية لوزارة الصحة، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي تعلنها الوزارة يوميا هي الأعداد الحقيقية التي تخرج من معامل وزارة الصحة، قائلة: "لا داعى أننا نخبى أى حاجة وده وباء، وكل الناس عرفه، وفى ناس بيجلها الاعراض ومش بتعمل المسحة وفى ناس بتعمل مسحات فى معامل خاصة".





قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن تعطل وصول النصف مليون جرعة من لقاح " ساينو فارم " الصيني يعود لاسباب لاتخص مصر وحدها بل أسباب لوجستية تخص الشركة الصينية لانها تنتظر أن تعلن دولة الصين عن خطتها القومية أولًا حول القاح حتى يكون بوسع الشركة الصينية القيام بعملية التوريد.





أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن لقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا في مرحلة الاختبارات وإجراءات التسجيل، على أن تنتهي خلال أيام قليلة، ليبدأ الإعلان عن خطة توزيع هذه اللقاحات على الفئات الأولى بالرعاية، مضيفا:" نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم تصل خلال أيام".





قالت هاجر كوش، مواطنة تركية تعرضت للتفتيش عارية، إنها تم إيداعها في سجن بكير كوي في إبريل 2020، وطلبوا منها خلع جميع ملابسها وجعلوها تجلس وتقف 3 مرات، ثم قامت حارسة من الحارسات بفحص جسدها وهي ترتدي جوانتي، وقاموا بإلباسها ملاية، وأخذوها لغرفة وجعلوها ترتدي ملابسها.





قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا أصدرت قرارات مهمة اليوم، الأحد.





أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزير التربية والتعليم سيعلن الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "من لا يدفع الغرامة الفورية 50 جنيهًا لعدم ارتداء الكمامة؛ ستتم مضاعفتها".





قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويعد أفضل احتياطي وصلت له البلاد في الوقت الحالي.



