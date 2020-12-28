ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. تفاصيل العثور على أسد في الجونة.. والحكومة تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها:

أكد الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، أن بشائر اختفاء فيروس كورونا بدأت تظهر مع التوصل لإنتاج عدد من اللقاحات.

كشفت منال عيسي إحدي سكان الجونة، عن ظهور أسد صغير في المدينة يتجول الشوارع.

قالت الدكتورة نانسى الجندى، رئيس ادارة المعامل المركزية لوزارة الصحة، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي تعلنها الوزارة يوميا هي الأعداد الحقيقية التي تخرج من معامل وزارة الصحة، قائلة: "لا داعى أننا نخبى أى حاجة وده وباء، وكل الناس عرفه، وفى ناس بيجلها الاعراض ومش بتعمل المسحة وفى ناس بتعمل مسحات فى معامل خاصة".

قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن تعطل وصول النصف مليون جرعة  من لقاح " ساينو فارم " الصيني  يعود لاسباب  لاتخص مصر وحدها  بل أسباب  لوجستية تخص الشركة الصينية لانها تنتظر أن تعلن دولة الصين عن خطتها القومية  أولًا حول القاح حتى يكون بوسع الشركة الصينية القيام بعملية التوريد.

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن لقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا في مرحلة الاختبارات وإجراءات التسجيل، على أن تنتهي خلال أيام قليلة، ليبدأ الإعلان عن خطة توزيع هذه اللقاحات على الفئات الأولى بالرعاية، مضيفا:" نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم تصل خلال أيام".

قالت هاجر كوش، مواطنة تركية تعرضت للتفتيش عارية، إنها تم إيداعها في سجن بكير كوي في إبريل 2020، وطلبوا منها خلع جميع ملابسها وجعلوها تجلس وتقف 3 مرات، ثم قامت حارسة من الحارسات بفحص جسدها وهي ترتدي جوانتي، وقاموا بإلباسها ملاية، وأخذوها لغرفة وجعلوها ترتدي ملابسها.

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا أصدرت قرارات مهمة اليوم، الأحد.

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزير التربية والتعليم سيعلن الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "من لا يدفع الغرامة الفورية 50 جنيهًا لعدم ارتداء الكمامة؛ ستتم مضاعفتها".

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويعد أفضل احتياطي وصلت له البلاد في الوقت الحالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة تتعاقد مع شركة جافي للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا

تحصيل غرامة فورية لغير مرتدي الكمامات.. الحكومة تحذر المواطنين

الحكومة: غرامة فورية لمخالفي الإجراءات الاحترازية .. شاهد

مجلس الوزراء: الحصول على لقاح كورونا اختياري وليس إجباريًا

اتصال أو رسالة..الوزراء يكشف خطوات توزيع لقاح كورونا

أخبار التوك شو.. بسام راضي: لقاء السيسي ومحمد بن زايد تطرق لـ ملف المصالحة مع قطر.. الحكومة تحسم جدل غلق المساجد بسبب كورونا.. وموعد تحسن حالة الطقس

ترشيحاتنا

منها تعزيز صحة القلب.. فوائد تناول البطاطا في الشتاء

مجرد شراب.. شعبة الصناعات الطبية: الكمامة القماشية لا تحمي من الإصابة

الزمالك يصل لاتفاق مع البنك الأهلي حول إيجار المحلات

الدب الروسي.. شاهد أضخم كلب في العالم طوله 6 أقدام ونصف.. صور

لقي مصرعه.. أول صورة لمنفذ حادث انفجار مدينة ناشفيل الأمريكية

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة أميرة فتحي

Advertisements

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

بعد العثور عليهن.. أول تعليق من والد الفتيات المختفيات بالمحلة

تخص الاستمارة الإلكترونية.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الإعدادية

دعاء الفرج وفك الكرب وقضاء الدين.. 15 آية قرآنية تنجيك من أصعب المصائب

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور

أم تسقط من الدور الرابع بعد فتح هدايا العيد.. شاهد آخر صورة قبل وفاتها بلحظات

التفاصيل الكاملة لقرار السعودية بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع آخر

لقي مصرعه.. أول صورة لمنفذ حادث انفجار مدينة ناشفيل الأمريكية

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع ويست بروم

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

بعد تراجع مستواه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد تعادل ويست بروم

أخبار الرياضة.. الأهلي بحصل على توقيع سيرينو.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور