أثناء الاستجابة لبلاغ.. سيارة شرطة تطيح بصبي صغير في حادث أليم| صور





دخل شاب مراهق في حالة حرجة في المستشفى بعد أن صدمته سيارة شرطة مسرعة على أحد الطرق في بريطانيا.





وصرحت شرطة مانشستر الكبرى (GMP) أنها كانت في طريقها الاستجابة لبلاغ عن "مشاجرة محلية" عندما صدمت سيارتهم الشاب الصغير في جارنر لين بـ ستوكبورت مساء أمس.





تعرض الصبي البالغ من العمر 15 عاما لإصابة خطيرة في رأسه وقدم له الضباط الإسعافات الأولية في مكان الحادث حتى وصلت سيارة إسعاف، ونقلته إلى المستشفى ولا يزال هناك في حالة حرجة.





تظهر الصور الأضرار التي لحقت بمقدمة سيارة الشرطة التي صعدت على الرصيف، مما يشير إلى مدى خطورة حالة الصبي.





كما ظهرت 3 سيارات طوارئ أخرى في مكان الحادث، قام المواطنون بتصويرها وفقًا لصحيفة مترو البريطانية.





وأوضح متحدث باسم برنامج الرصد العالمي أن الحادث قد أحيل إلى منظمتين للتحقيق، ووفقًا للتحقيقات فإن الضباط كانوا مسرعين من أجل الاستجابة لحادث اضطراب محلي عندما تورطوا في تصادم مع أحد المشاة في جارنر لين في ستوكبورت.





توقفت الشرطة وقدمت رعاية الصدمات لطفل يبلغ من العمر 15 عامًا حتى وصلت سيارة الإسعاف، ومنذ ذلك الحين تم نُقل الصبي إلى المستشفى لإصابته بجروح خطيرة في الرأس ولا يزال في حالة حرجة، ومازال التحقيق جاريًا.





وتمت إحالة هذا الحادث إلى فرع المعايير المهنية لبرنامج الرصد العالمي والمكتب المستقل لسلوك الشرطة بما يتماشى مع الإجراءات العادية.

عادة ما تهرع سيارات الشرطة لإنقاذ المستجدين بها في الجرائم والحوادث الخطيرة، لكن الغريب هذه المرة هو أن سيارة الشرطة هي من تسببت في الحادث الأليم.