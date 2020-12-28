طريقة عمل شوربة العدس الأصفر

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل العدس بالطريقة المصرية.





المكونات:

كوب ونصف عدس اصفر





جزر مقطع إلى قطع متوسطة - 2





بصل مقطع إلى قطع متوسطة - 2





طماطم مقطع إلى قطع متوسطة - 1





كركم - نصف ملعقة صغيرة





كمون - ملعقة كبيرة





ماء - 6 أكواب





شعيرية - ربع كوب





مرق خضار ماجي - مكعب





زيت نباتي - ملعقة كبيرة





طريقة العمل:

1- ضعي 5 أكواب من الماء في قدر على النار وأضيفي العدس، البصل، الكركم، الطماطم، الثوم، الجزر والبطاطس واتركي المكونات على النار حتى تغلي لدقائق وتستوي جيّدًا.

2- ضعي القدر جانبًا ليفتر ثم اطحني المزيج باستخدام محضر الطعام.

3- حمي الزيت في قدر آخر وحمّصي الشعيريّة ثم أضيفي ما تبقى من الماء واتركيها لتغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

4- أضيفي الماء والشعيرية إلى مزيج العدس والخضار، نكّهيه بالملح، المرق والكمون وأعيديه إلى النار لمدة 15 دقيقة ليثخن.