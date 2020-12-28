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طريقة عمل شوربة العدس الأصفر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل العدس بالطريقة المصرية.

المكونات:
كوب ونصف عدس اصفر

جزر مقطع إلى قطع متوسطة - 2

بصل مقطع إلى قطع متوسطة - 2

طماطم مقطع إلى قطع متوسطة - 1

كركم - نصف ملعقة صغيرة

كمون - ملعقة كبيرة

ماء - 6 أكواب

شعيرية - ربع كوب

مرق خضار ماجي - مكعب

زيت نباتي - ملعقة كبيرة

طريقة العمل:
1- ضعي 5 أكواب من الماء في قدر على النار وأضيفي العدس، البصل، الكركم، الطماطم، الثوم، الجزر والبطاطس واتركي المكونات على النار حتى تغلي لدقائق وتستوي جيّدًا.
2- ضعي القدر جانبًا ليفتر ثم اطحني المزيج باستخدام محضر الطعام.
3- حمي الزيت في قدر آخر وحمّصي الشعيريّة ثم أضيفي ما تبقى من الماء واتركيها لتغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
4- أضيفي الماء والشعيرية إلى مزيج العدس والخضار، نكّهيه بالملح، المرق والكمون وأعيديه إلى النار لمدة 15 دقيقة ليثخن.
5- قدّمي شوربة العدس ساخنة.
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