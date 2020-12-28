طريقة عمل شوربة العدس الأصفر

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل العدس بالطريقة المصرية.
المكونات:
كوب ونصف عدس اصفر
جزر مقطع إلى قطع متوسطة - 2
بصل مقطع إلى قطع متوسطة - 2
طماطم مقطع إلى قطع متوسطة - 1
كركم - نصف ملعقة صغيرة
كمون - ملعقة كبيرة
ماء - 6 أكواب
شعيرية - ربع كوب
مرق خضار ماجي - مكعب
زيت نباتي - ملعقة كبيرة
طريقة العمل:
1- ضعي 5 أكواب من الماء في قدر على النار وأضيفي العدس، البصل، الكركم، الطماطم، الثوم، الجزر والبطاطس واتركي المكونات على النار حتى تغلي لدقائق وتستوي جيّدًا.
2- ضعي القدر جانبًا ليفتر ثم اطحني المزيج باستخدام محضر الطعام.
3- حمي الزيت في قدر آخر وحمّصي الشعيريّة ثم أضيفي ما تبقى من الماء واتركيها لتغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
4- أضيفي الماء والشعيرية إلى مزيج العدس والخضار، نكّهيه بالملح، المرق والكمون وأعيديه إلى النار لمدة 15 دقيقة ليثخن.
5- قدّمي شوربة العدس ساخنة.