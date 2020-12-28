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رياضة

عايزينه يطلع بالحب.. عيد عبد الملك يدافع عن بيج رامي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:08 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم
وجه احمد عبد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق الدعم لـ بيج رامي بعد الهجوم عليه من البعض بسبب طلبه من احدى القنوات نصف مليون جنبة حق ظهوره إعلاميا عليها. 

وكتب احمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا "‏الاعلام بيتعامل مع بيج رامي انه ملوش جمهور و بيشهرو بيه و يبقولو المبالغ الي بيطلبها عاوزينه يطلع بالحب اه في ناس بتطلع بالحب عادي و في ناس بتطلب مبالغ كبيرة و بيتوافق عليها و محدش بيقدر يطلع يشهر بيهم الراجل من حقه يقيم نفسه و انت حر لو موافقتش عاوز تاخد اللقطة ادفع يا باشا ".

يذكر ان برنامج معكم منى الشاذلي اعلن في بيان له  ان الاخبار التي تم تداولها حول تفاوض البرنامج مع البطل بيج رامي، كاذبة. 

وقال البرامج، أن ما تم تداول من أخبار ، عن تفاصيل تفاوض البرنامج مع البطل المصري "بيج رامي"،كاذبة. 


ونفي البرنامج في بيانه قيامه بالتصريح بأي شيء له علاقة بذلك على الإطلاق، مؤكدًا أن علاقة البرنامج بالشخصيات والنجوم التي يستضيفها قائمة على الاحترام المتبادل، وأننا نتشرف بكل ضيوفنا السابقين والمحتملين، ولا نبني احتفاءنا بهم على أساس المنفعة أو الرؤى الضيقة كل المحبة والفخر بالبطل العالمي بيج رامي.

وكانت قد تاداولت عدد من الاخبار حول طلب البطل العالمي مبلغ مالي كبير للظهور في برنامج معكم مني الشاذلي. 



يذكر أن، البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، حصل على المركز الأول عالميًا، في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام، وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

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