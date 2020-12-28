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أخبار البلد

في وفد حقوقي زار السجن.. وليد فاروق: مجهود كبير من الداخلية لإعادة تأهيل السجينات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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أماني نوار
قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن الوفد الحقوقي الذي زار سجن النساء بالقناطر كان يضم عدد كبير من المنظمات والشخصيات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الانسان.

واكد وليد فاروق في تصريح لـ " صدى البلد "  لاحظنا مجهود جيد من مصلحة السجون في إعادة تأهيل السجينات بالسجن وخلال الزيارة راينا بعضا من انشطتهم سواء المكتبة التي تضم عدد كبير من الكتب في مجالات كثيره وايضا المشغولات اليدوية والتفصيل ووقفنا علي الخدمات الطبية التي تقدم للسجينات واطفالهم داخل العياده لكن كان لدي الكثير .

وأوضح أنه من الملاحظات التي يجب ان تذكر في الزيارة منها اننا لاحظنا ان اغلب الزيارات التي تتم من الحقوقيين دائما في سجن القناطر وكان مهم ان يتم السماح بزيارة سجون اخري خصوصا التي دائما ما يتم تداول اسمها في التقارير الغربية.

وأكد أنه دائما طلب الزيارة يأتي من اما المجلس القومي لحقوق الانسان او وزارة الداخلية نفسها وهذا امر نتمني ان يتم اعادة وضع اليات يتم فيها السماح للمنظمات الحقوقية المسجلة في مصر ان تطلب الزيارات الحقوقية هي بنفسها ويتم الموافقة علي هذه الطلبات من اجل مزيد من الشفافية.

وتابع: "كما نعلم المجهود المبذول من قبل وزارة الدخلية وبالاخص مصلحة السجون وكل افرادها في محاولة توضيح الامور وهذه خطوه مهمة جدا جدا علي طريق تطوير منظومة السجون وجعلها فعالة في اعادة تاهيل المساجين كما لاحظنا التدبير المحترمة التي تتخذها ادارة السجن لحماية السجينات من فيروس كوفيد 19، وفي هذا الصدد فاننا نطالب وزارة الداخلية ومصلحة السجون بمزيد من الشراكة لتطوير المنظومة التي نره انها علي المستوي الجيد ولكن من الممكن ان تكون افضل لتتماشي وتطور مصر علي صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مما يجعلنا نطالب الدولة المصرية بمزيد من التطوير علي ملفات الحقوق المدنية والسياسية".

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