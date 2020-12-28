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المشاط: نعمل على توجيه القطاع الخاص إلى التمويل الأخضر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:37 ص
رانيا المشاط، وزيرة
رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي
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إسراء صبري
قالت رانيا المشط، وزيرة التعاون الدولي، إن وزارة التعاون قامت بإنشاء أول منصة للصحة، والتي تتحدث عن احتياجات وزارة الصحة، وكانت تضم كل شركاء التنمية، معقبة: "المنصة عملت على التواصل مع الصين واليابان وغيرهم دون سفر أو تنقل".

وأضافت "المشاط"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، نسعى أن يعلم الكل أن الشركات الدولية المصرية تخدم أهداف التنمية المستدامة، معقبة: مصر تقدم جهد مختلف من خلال موقع إلكتروني أجنبي وعربي، وأيضا خريطة لمصر مقسمة بأهداف التنمية المستدامة وهذا أمر يحدث لأول مرة.

وأوضحت، وصول مصر إلى 9.8 مليار دولار يعد نقلة كبيرة خلال الأزمة الحالية، معقبة: استطعنا أن ننقل للخارج المنظومة التي قامت بها مصر لمواجهة أزمة كورونا.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على توجيه القطاع الخاص إلى التمويل الأخضر، معقبة: جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات المستفيدة من التمويلات التنموية.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي للأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية.
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