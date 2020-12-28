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أخبار العالم

ترامب يعلن عن أخبار سارة بشأن كورونا.. تفاصيل

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:12 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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شريف سيد
أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الإعلان عن أخبار سارة بشأن مشروع قانون حزمة مساعدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "أخبار جيدة عن مشروع قانون حزمة مساعدات كوفيد، تابعوا للحصول على المعلومات". 

ومن ناحية أخرى، حذر أنتوني فاوتشي مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية من أن "الأسوأ لم  يأت بعد" بشأن جائحة كورونا، ويجب على الأمريكيين الاستعداد لزيادة عدد الإصابات بعد عطلة أعياد الميلاد.

وقال فاوشي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستشهد طفرة في إصابات كورونا بعد أعياد الميلاد ورأس السنة.

وبسؤاله عما يتوقع إذا كان الأسوأ لم يأت بعد، أجاب كبير  خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة "نعم".

وأشار عضو خلية مكافحة فيروس كوروا في البيت الأبيض ومستشار ترامب لمكافحة الوباء، إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا لا يبدو أنها تصيب الناس بعدوى أكثر خطورة.

وأوضح أنه على الرغم من أن الطفرات في فيروس كورونا تبدو مقلقة، لكن الفيروسات "تتحور" طوال الوقت، مشيرا إلى أن الدراسات لم تثبت أن هذه السلالة تجعل المصابين أكثر مرضا من النسخ الأخرى.

وأضاف فاوتشي ان السؤال الآخر المهم هو "هل تخترق السلالة الجديدة الحماية التي تعطيها اللقاحات المستخدمة حاليا؟.. بحسب زملائنا في بريطانيا يبدو أن ذلك لنيحدث".

وأكد أن المسؤولين الأمريكيين سيجرون الدراسات الخاصة بهم لمعرفة ما إذا كانت اللقاحات تعمل على السلالة الجديدة.

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