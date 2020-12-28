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كمرحلة أولى.. التعليم العالي: توفير 25 مستشفى جامعي لخدمة مرضى كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:07 ص
حسام عبدالغفار، المتحدث
حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي
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إسراء صبري
قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه يتم تطبيق زيادة السعة الاستعابية للمستشفيات الجامعية، وذلك بسبب زيادة أعداد الإصابات، منوها إلى أن عدد المستشفيات الآن وصل إلى 25 وهو عدد قابل للزيادة مع الوقت، مشيرا إلى أن الـ25 المستشفيات بها ما يقارب من 3ألاف سرير و500 سرير عناية مركزة، و406 جهاز تنفس صناعي.

وأشار "عبد الغفار" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إلى أن إجمالي عدد أجهزة التنفس الصناعي يصل إلى 3ألاف والأسرة يصل عددها إلى 37 ألف سرير، و4500 غرفة عناية مركزة، مشيرا إلى أن حاليا عدد المستشفيات الجامعية للعزل تتماشى مع الوضع الحالي ولا نحتاج إلى زيادة

وأضاف، كل فئة أصبح لها عزل وطريقة علاج مختلفة عن غيرها، معقبا: ليس من الصحيح أن يتم حجز مريض ليس لديه أعراض في مستشفي، لأن هذا سيعرضه لكم فيروسي كبير، ولهذا يفضل أن يعزل في المنزل.
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