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منوعات

تجمع عائلي تحول لجنازة.. متهور يطعن والد حبيبته حتى الموت والسبب غير معروف

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:05 ص
تهور يطعن والد حبيبته
تهور يطعن والد حبيبته حتى الموت والسبب غير معروف
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هدير علاء
تحول تجمع عائلي أقيم احتفالًا بـ عيد الميلاد المجيد (الكريسماس) يوم الجمعة الماضي إلى جنازة، حيث أقدم شاب متهور في الـ33 من عمره على طعن والد حبيبته حتى الموت في محل إقامة الضحية بإحدى ضواحي مدينة "بريسبان" بولاية "كوينزلاند" الأسترالية.

ووفقًا لتقارير وسائل إعلام، فإن الشرطة توجهت إلى منزل الضحية قبل منتصف ليل يوم الجمعة الماضي مباشرة في أعقاب ورود بلاغ بشأن "شجار عائلي"، لكن الضباط عثروا على جثة الضحية، الذي لم يُكشف بعد عن هويته لوسائل الإعلام وأشير فقط إلى أنه في الـ53 من عمره، في الحديقة الملحقة بهذا المنزل، وحاول ضباط الشرطة والمسعفون إنعاشه دون جدوى.


وجاء في بيان صادر عن الشرطة المحلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مشادة قد نشبت بين رجلين وأسفرت عن إصابة أحدهما.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به الرئيسي في جريمة القتل، وهو حاليًا قيد الاحتجاز، واتضح من خلال التحقيقات أنه كان على علاقة بابنة الضحية ذات الـ30 عامًا، وقد وقعت مشاجرة أثناء تجمع عائلي بمنزل الضحية وتصاعدت حدتها لدرجة انتهت بوقوع جريمة القتل المأساوية.


لكن السلطات وهيئة التحقيق لم تكشف عن أسباب وطبيعة الخلاف الذي نشب بين الضحية والجاني، وكذلك لم يشار إلى هوية أي منهما حتى وقتنا الحالي، ومازالت التحقيقات جارية للتوصل إلى كافة الملابسات المحيطة بالجريمة التي مازال يغلب عليها الغموض.
تجمع عائلي تحول لجنازة.. متهور يطعن والد حبيبته حتى الموت والسبب غير معروف
تجمع عائلي تحول لجنازة.. متهور يطعن والد حبيبته حتى الموت والسبب غير معروف
تجمع عائلي تحول لجنازة.. متهور يطعن والد حبيبته حتى الموت والسبب غير معروف
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