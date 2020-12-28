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تعليم

بسبب مداخلة مع الإبراشي.. هاشتاج #حق_مصطفى_شعلان يتصدر تويتر بعد فصله من جامعة دمنهور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:10 ص
مصطفى محمد شعلان
مصطفى محمد شعلان
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مصطفى كرم
دشن عدد كبير من طلاب الجامعات المصرية هاشتاج #حق_مصطفى_شعلان بسبب اصدار جامعة دمنهور قرار بفصل الطالب مصطفى شعلان المقيد بكلية التجارة بعد مداخله هاتفيه له مع الإعلامي وائل الإبراشي قبل إصابته بكورونا، يشكو من تكدس الطلاب بالمدرجات ما يسبب في انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏طالب بيتفصل علشان قال كلمه حق  علشان خاف على نفسه  علشان خاف على اهله  علشان خاف على زمايله واصحابه من التكدس  اتفصل لمجرد انه عمل مداخله تلفزيونيه بيوضح المشكله  ‎#حق_مصطفي_شعلان"  و " ‏حقك هيجي ي درش عشان وراك اخواتك بيدافعو عنك وانت معملتش حاجه غلط".

وقال أخرون" ‏‎#حق_مصطفي_شعلان مش من حق حد انه يفصله ويضيع علي سنة من عمره لمجرد انه طلع وقال الحق يااا شوية ناس فاشلة قاعدة ف مراكز متستحقهاش حسبي الله ونعمة الوكيل فالي عايز يضيع مستقبلك ياا مصطفي كلنا معاك " و" ‏‎#حق_مصطفي_شعلان الطالب مصطفى شعلان عمل مداخلة مع وائل الابراشي بيشتكي من التكدس في كلية تجارة دمنهور. النهاردة الكلية أصدرت قرار بفصله لمدة عام ياريت كلنا ندعم قضية مصطفى عشان الظلم اللي وقع عليه ممكن اي حد فينا يقع فيه".

وأضاف آخرون: " ‏أنا طالب بكلية تجارة دمنهور وفيه مشاهد زحمة وتجمعات أكتر من كدا .. ومفيش أي إجراءات والمدرجات بتكون فاضية مقفولة وبننزنق ف القاعات .. وأول واحد اتكلم فصلوه  ‎#حق_مصطفي_شعلان " و" ‏‎#حق_مصطفي_شعلان وليه كده بس يا جامعه دمنهور بدل ما تعالجوا المشكله تذبحوا طالب مسكين خايف على نفسه وزمايله ". 


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