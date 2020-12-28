تحور الجينات.. عبد الغفار: لا وجود لأي سلالة جديدة لـ كورونا

قال حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن جميع الأدوية الخاصة ببروتوكول العلاج متاحة في كل الصيدليات، منوها إلى أن الأقاويل المنتشرة عن استخدام البارا ساتمول فقط كخافض للحرارة ليست صحيحة، وكذلك المضادات الحيوية.



وأضاف "عبد الغفار" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، لا يوجد مضاد حيوي مخصص لعلاج كورونا، مشددا على ضرورة الرجوع للطبيب قبل تناول تلك الأدوية، منوها إلى أن الحصول عل المضادات الحيوية كوقاية يعد أمر مضر للغاية.



وأوضح أن قرار العزل المنزلي لا يكون على أساس المريض، بل يجب أن يعرض على طبيب وهو من يحدد ما أن كان المريض يحتاج إلى عزل منزلي أو عزل بالمستشفي.



وأشار إلى أن تحور الفيروس يحدث داخل كل الفيروسات، معقبا: حتى الآن لا يوجد أي سلالة جديدة للفيروس بل هو تحور للجينات فقط.



وأكمل: زيادة انتشار الفيروس أمر طبيعي مع الفيروسات وهو تدرج طبيعي للفيروسات.