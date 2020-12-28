حيل مجربة.. تخلصي من أعراض الزكام المزعجة

أفضل علاج للزكام

من المهم أن تنفث أنفك بانتظام عندما تكون مصابًا بنزلة برد بدلًا من استنشاق المخاط مرة أخرى إلى رأسك وذلك عن طريق الضغط بإصبعك على إحدى فتحتي أنفك أثناء النفخ بلطف لتنظيف الأخرى.





الشطف بالماء المالح

يساعد الشطف على كسر احتقان الأنف والتخلص من الفيروسات والبكتيريا من أنفك فقط امزجى ربع ملعقة صغيرة ملح وربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز في 8 أكواب من الماء الدافئ وأغلق إحدى فتحتي الأنف عن طريق الضغط بإصبعك الخفيف مع رش خليط الملح في فتحة الأنف الأخرى كررى مرتين إلى ثلاث مرات ، ثم عالج فتحة الأنف الأخرى.





حافظ على الدفئ والراحة

بدلا من البحث باستمرار عن والتهاب الحلق من الصيدلية ابق دافئًا ومستريحًا؛ لأن الحفاظ على الدفء والراحة عند إصابتك بنزلة برد أو الأنفلونزا لأول مرة يساعد جسمك على توجيه طاقته نحو معركة المناعة. هذه المعركة تفرض ضرائب على الجسد. لذا أعطها القليل من المساعدة عن طريق الراحة.





أفضل علاج للزكام الشديد

، إذا عانيت من حمى معتدلة لمدة يوم أو يومين، فقد تسرع الشفاء في الواقع فتعد الحمى هي طريقة جسمك لمحاولة قتل الفيروسات عن طريق خلق بيئة أكثر سخونة من المعتاد. كما أن بيئة الحمى الحارة تجعل البروتينات القاتلة للجراثيم في الدم تنتشر بسرعة وفعالية أكبر.





المراجع webmd

