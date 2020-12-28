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إحنا في نعمة.. أول تعليق من الإعلامي رامي رضوان بعد تعافيه من كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
الإعلامي رامي رضوان
الإعلامي رامي رضوان
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إسراء صبري
تحدث الإعلامي رامي رضوان عن إصابته بفيروس كورونا، وتبرعه ببلازما الدم، قائلا: "كلنا نسينا موضوع التبرع ببلازما المتعافيين"، معقبا: "مدير عام خدمات نقل الدم تواصل معايا وعرض علي فكرة التبرع ببلازما المتعافين ووافقت على الفور".

وأكمل "رضوان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "لو تبرعي هيفيد إنسان على الأقل هعمل كدا"..معقبا: مدير مركز خدمات نقل الدم شدد على أن بلازما المتعافيين تساهم في تحسن بعض الحالات شديدة الخطورة.

ووجه الحديث إلى المشاهدين قائلا: "التبرع بالبلازما سهل للغاية والتعامل محترم للغاية، والأمر يستحق، فالتبرع يعمل على إنقاذ حياة الأخرين".

وتابع: "أكتر حاجة اتعلمتها في العزل أن الواحد لازم يسلي نفسة في العزل.. معقبا: "الواحد بيحس في العزل أنه في نعمة".
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