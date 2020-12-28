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رياضة

نتيجة مخيبه للآمال.. أول تعليق من تشامبرلين بعد تعادل ليفربول أمام وست بروميتش

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:19 ص
تشامبرلين
تشامبرلين
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مصطفى كرم
علق أليكس تشامبرلين لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على تعادل فريقه امس امام فريق وست بروميتش "1_1" في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. 

ونشر تشامبرلين مجموعة من الصور له من المباراه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا "نتيجه مخيبه للامال في النهاية.. يوم الأربعاء لن نككرها مره أخرى". 

فرض وست بروميتش ألبيون التعادل على نظيره ليفربول بهدف لمثله، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

أحرز ساديو ماني ماني الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 12 بعد تلقيه تمريرة رئعة من زميله جويل ماتيب، ليضع الكرة في شباك وست بروميتش.

توالت محاولات لاعبي ليفربول لمضاعفة النتيجة، وكاد أرنولد أن يضيف الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 30، لكن تسديدته جاورت مرمى وست بروم.

وفي الدقيقة 34، تهيأت الكرة لمحمد صلاح على حدود منطقة جزاء وست بروميتش، لكنه سدد الكرة عالية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.

وتعرض الكاميروني جويل ماتيب مدافع فريق ليفربول، للإصابة في المباراة التي تجمع فريقه بوست بروميتش ألبيون، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأصيب ماتيب في الدقيقة 59، ليتم استبداله بالمدافع ريس ويليامز.

وكاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 65، عندما ارتقى ليسدد الكرة برأسه، لكنها علت العارضة.


وفي الدقيقة 82، أحرز أجاي مدافع وست بروميتش ألبيون هدف التعادل لفريقه، برأسية رائعة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 32 في صدارة جدول الترتيب، فيما رفع وست بروميتش رصيده للنقطة الثامنة في المركز التاسع عشر.

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