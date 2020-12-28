ضياء السيد: سيراميكا كليوباترا عانى من ثغرات دفاعية أمام بيراميدز

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن سيراميكا كليوباترا عانى من ثغرات واضحة في الدفاع أمام بيراميدز.





وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "يجب على سيراميكا كليوباترا اكمال الاستحواذ الجيد على الكرة بخلق الفرص أمام المرمى".





وأكمل: "بيراميدز يملك لاعبين تؤذي المنافسين فنيا، كما أن سيراميكا كليوباترا عانى من تمركز لاعبيه في الكرات الثابتة".





وتابع: "الفرق المنافسة بدأت تحفظ اداء لاعبي سيراميكا كليوباترا، ويجب على هيثم شعبان إيجاد حلول أخرى تساعد فريق على استعادة الانتصارات مرة أخرى".





وأشار: "بيراميدز كان أفضل نسبيا أمام سيراميكا كليوباترا من المباريات السابقة، يجب أن يقدم اداء أفضل من ذلك خاصة مع اللاعبين المميزين في صفوفه".



