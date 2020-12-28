مجرد شراب.. شعبة الصناعات الطبية: الكمامة القماشية لا تحمي من الإصابة

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن قبل انتشار الجائحة في مصر قامت الحكومة في حصر الأدوية وكافة مصانع الأدوية، وذلك تحسبا للأزمة ودخولها، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت ضوابط لصرف هذه الأدوية.



وأضاف "عوف" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، ماحدث من نقص في الفيتامينات بسبب تكالب المواطنين، ولكن باقي الأدوية كانت متوفرة في الصيدليات، منوها إلى أن الحكومة تضخ الأدوية بكميات محددة تكفي الوضع الحالي حتى لا يحدث سحب بدون هدف وتخزين للأدوية.



وفيما يخص الكمامات، أوضح "شادي العجار" نائب رئيس شعبة الصناعات الطبية، أن الكمامات القماشية ليس لها أي أهمية أو حماية، معقبا: "انت حاطت شراب على مناخيرك مالهاش أهمية".



وتابع: أناشد المواطنين بارتداء الكماة الطبية، معقبا: ننتج 9 مليون كمامة يوميا، ولهذا يجب أن نلتزم بها، منوها إلى أن هناك عجز قليل في أجهزة التنفس الصناعي.





