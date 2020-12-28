للسيدات.. سيارتك هي امتداد لمنزلك.. إليك طريقة تنظيفها

تعد سيارة المرأة هي امتداد لبيتها لأنها ستعكس ذوقها وشخصيتها ، لذلك من الضروري أن تكون سيارتك نظيفة ، فمن الممكن لاي فتاه تنظيف سياراتها بنفسها دون اللجوء لمحطات التنظيف .



1-حاولي أثناء تنظيفك في السيارة الاعتماد على الكومبريسور في إزالة الاتربة العالقة مثل التابلوه وبطانات الأبواب والسقف من الداخل وهذه تعتبر أفضل طريقة والدواسات أيضا والابواب من الداخل وشفط جميع الاتربة من التكييف .



2-يجب استخدام سائل تنظف خاص بالسيارات واسفنجة مخصوص لها ، حيث أن سائل تنظيف السيارات يحتوي على مواد مناسبة لفرش مقاعد السيارة سواء جلدأو قماش ، وعند تنظيف يجب أن تكون الاسفنجة معصورة جيدا حتى لايعلق المنظف بالفرش



3- استخدمي ملمع الجلد ، وهو اكثر ملاءمة لتنظيف بطانات أبواب السيارة من الداخل ، كما يفضل استخدام سائل تنظيف مخصص لأسطح الزجاج الامامي والخلفي وزجاج الأبواب.



4- نأتي للدواساتا ، فمن المفضل أن يتم تنظيفهم خارج السيارة ، بعيدا عنها مع استخدام المكنسة الكهربائية حتى لا يرتد الغبار ، والتراب للسيارة.



5-بعد الإنتهاء من نظافة السيارة استخدمي العطور المخصصة للسيارة وهذا يرجع إلى ذوقك ، وعند استخدامك للسيارة بعد ذلك ، حاولي فتح زجاج أبواب السيارة للتهوية جيدا داخل السيارة ، وذلك قبل تشغيل المحرك خاصة إن كان الوقت صيفا .







