ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

للسيدات.. سيارتك هي امتداد لمنزلك.. إليك طريقة تنظيفها

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
تعد سيارة المرأة هي امتداد لبيتها لأنها ستعكس ذوقها وشخصيتها ، لذلك من الضروري أن تكون سيارتك نظيفة ، فمن الممكن لاي فتاه تنظيف سياراتها بنفسها دون اللجوء لمحطات التنظيف .

1-حاولي أثناء تنظيفك في السيارة الاعتماد على الكومبريسور في إزالة الاتربة العالقة  مثل التابلوه وبطانات الأبواب والسقف من الداخل وهذه تعتبر أفضل طريقة والدواسات أيضا والابواب من الداخل وشفط جميع الاتربة من التكييف .

2-يجب استخدام سائل تنظف خاص بالسيارات واسفنجة مخصوص لها ، حيث أن سائل تنظيف السيارات يحتوي على مواد مناسبة لفرش مقاعد السيارة سواء جلدأو قماش ، وعند تنظيف يجب أن تكون الاسفنجة معصورة جيدا حتى لايعلق المنظف بالفرش

3- استخدمي ملمع الجلد ، وهو اكثر ملاءمة لتنظيف بطانات أبواب السيارة من الداخل ، كما يفضل استخدام سائل تنظيف مخصص لأسطح الزجاج الامامي والخلفي وزجاج الأبواب. 

4- نأتي للدواساتا ، فمن المفضل أن يتم تنظيفهم خارج السيارة ، بعيدا عنها مع استخدام المكنسة الكهربائية حتى لا يرتد الغبار ، والتراب للسيارة.

5-بعد الإنتهاء من نظافة السيارة استخدمي العطور المخصصة للسيارة وهذا يرجع إلى ذوقك ، وعند استخدامك للسيارة بعد ذلك ، حاولي فتح زجاج أبواب السيارة للتهوية جيدا داخل السيارة ، وذلك قبل تشغيل المحرك خاصة إن كان الوقت صيفا .



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مادة جديدة يمكنها تبريد السيارة والحفاظ عليها من أشعة الشمس

طرق للعناية بمقاعد وفرش السيارة من الداخل وكيفية الحفاظ عليها

تنظيف تابلوه السيارة بطريقة سهلة

تعرف على الفرق بين السيارات ذات شكمان واحد وأخرى بشكمانين

اغسل سيارتك بنفسك .. وتجنب أوقات الانتظار

بخطوات بسيطة.. طرق إصلاح مشاكل زجاج أبواب السيارات

ترشيحاتنا

دعاء لمريض كورونا بالشفاء العاجل

غرامة 50 ألف جنيه.. نجدة الطفل: معاقبة طفل المرور بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية.. فيديو

سيراميكا كليوباترا: مباراة بيراميدز صفحة وانطوت.. وصالح جمعة جاهز لمباراة سموحة

حنان يوسف: كنت فاكره عادل إمام "غتت".. والمذيعة تتحفظ على الوصف

العثور على أسد في شوارع الجونة.. تفاصيل

السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية وإغلاق المنافذ لأسبوع آخر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجمع عائلي تحول لجنازة.. متهور يطعن والد حبيبته حتى الموت والسبب غير معروف

بعد ولادة جنينها ميتًا.. أم تواجه اتهامات بالقتل بسبب تعاطي المخدرات

أرادت طردها.. ابنة تستدعي الشرطة لوالدتها المسنة بعد مشاجرة بينهما