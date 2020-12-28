هاني رمزي عن ارتفاع مشاهدات "عصابة بابا وماما": فرحان إن شغلي واصل للأجيال

احتفل الفنان هاني رمزي بتصدر مسلسله "عصابة بابا وماما" قائمة الأكثر مشاهدة على منصة فيو الإلكترونية.





وكتب هاني رمزي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏مسلسل عصابة بابا وماما اللي عملته من ١١ سنة، دلوقتي في قائمة الأكثر مشاهدة على منصة فيو فرحان أني شغلي واصل للأجيال، والحمد لله الحاجة اللي بتتعب فيها هتتشاف وبتعيش تقاوم الزمن".





وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.













وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي احبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة



