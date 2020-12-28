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ديني

دار الإفتاء تعرض إنجازاتها في 2020 وخطتها المستقبلية في مؤتمر اليوم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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محمد صبري عبد الرحيم
تعقد دار الإفتاء المصرية اليوم الإثنين، مؤتمرًا تعرض فيه إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال العام 2020.

 يحضر المؤتمر عدد من كبار الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، وذلك بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
 
وسيتضمن المؤتمر خلال فعالياته عرضًا لفيلم وثائقي يتناول ما أنجزته الدار خلال العام على كافة الأصعدة المختلفة، وخطتها الخمسية للسنوات القادمة، حيث سيعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهوية عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج.
 
وسيلقي الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الكلمة الرئيسة مستعرضًا من خلالها مسيرةَ دارِ الإفتاءِ المصريةِ ومنجزاتِها في العام 2020م، وأهم العوامل التي ساهمتْ في تتويجِ مسيرةِ دارِ الإفتاءِ المصريةِ بهذا الكَم الهائلِ من الإنتاجِ العلميِّ والوطنيِّ الذي اتَّسم بالتميزِ والدقةِ والعمقِ والإتقانِ والمواكبةِ لمقتضياتِ العملِ الدينيِّ والوطني.
 
ويعلن المفتي في كلمته عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تستشرف بها الدار ما هو منتظر منها في المستقبل من خطط طموحة ومشروعات واعدة وفعاليات دولية وإصدارات علمية وكل ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ويدعم نشر قيم التسامح والتعايش والرحمة، ويمنع نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة، ويعزز مسيرة العمل الوطني. 
 
وسيلقي كل من: وزير الأوقاف، ووزير العدل، ومحافظ القاهرة، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، كلمات خلال المؤتمر، فيما يعرض عدد من كبار العلماء والإعلاميين والشخصيات العامة شهاداتهم حول إنجازات دار الإفتاء ومشروعاتها وأدائها على مدار عام.
 
وعلى هامش المؤتمر ستعقد الدار مؤتمرًا صحفيًّا للإجابة عن تساؤلات  الإعلاميين حول إنجازات الدار ومشاريعها المستقبلية المهمة التي أعلن عنها مفتي الجمهورية.
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