ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم كورونا.. إعلامية كويتية: عام 2020 فأل خير على دولتين عربيتين في المنطقة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:10 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
مـيــــس رضـــا
أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بما حققته دولتي مصر والإمارات من إنجازات ضخمة فى عام 2020 تلامس السماء رغم جائحة كورونا المزعوم والتى عصفت بالأخضر واليابس فى ضوء ما روجته منظمة الصحة العالمية من تقارير وبيانات وإحصائيات تدور حولها الشبهات.

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر حققت إنجازات كبري على مستوى البنية التحتية من خلال المشروعات القومية العملاقة والنهوض بالقطاعات الاقتصادية، والإهتمام البالغ بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، فضلًا عن تعاملها باقتدار مع كل ما ترتب على جائحه كورونا من أثار مباشرة وغير مباشرة على كافة القطاعات، مشيرة إلى أن التنمية فى مصر لم تتراجع ولم تتوقف عجلة المشروعات الكبري فقد شهدت مصر مؤخرًا تدشين مشروعات سكنية كبيرة ومشروعات خدمية بإستمرار لأجل تفير حياة كريمة للمواطن،


ولفتت الرشيد، إلى أن حصول مصر على شهادة السفر الآمن فى ظل أزمة كورونا رسالة أمن وسلام من أرض مصر للعالم أجمع بأن الأوضاع فى مصر مستقرة على كافة المستويات وأنها قادرة على استقبال الوفود السياحية فى أجواء لا تدعو للقلق، مؤكدة أن أنظار العالم تتجه حاليًا للوتيرة المتسارعة التى سارت عليها مصر مؤخرًا محققة قفزات فى مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية فضلًا عن محاربتها للإرهاب ليعم الأمن والإستقرار فى المنطقة وهو ما يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق أي نجاح اقتصادي إذ يلزم توافر الأمن والإستقرار لتحقيقه ويسهم فى جذب الاستثمارات على أرضها . 


كما أشارت الإعلامية الكويتية، إلى أن عام 2020  كان عامًا مفصليًا بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة والذى كان شاهدًا على إنجازات غير مسبوقة خصوصًا فى مجال الفضاء مثل صعود  مسبار الأمل وهو أول مسبار عربي ينطلق لاستكشاف المريخ  كما صبحت الإمارات عضوًا فاعلًا فى  نادي مستكشفي المريخ الذي يضم 7 دول على مستوي العالم .

 
وثمنت الرشيد، مجموعة من الإنجازات الأخري التي شهدها عام 2020 لدولة الإمارات فى مقدمتها محطة براكة النووية وهى أول محطة نووية سلمية فى المنطقة العربية توفر نحو ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء، كما استطاعت أن تحصل على براءة إختراع فى علاج فيروس كورونا بـ الخلايا الجذعية.



وعادت الرشيد، لتنوه عن إنجازات الإمارات فى مجال الفضاء بإطلاق القمر مزن سات والذى تم تصنيعه بأيادي إماراتية بالكامل وهو أول قمر صناعي للأغراض البيئية علمًا بأن تطويره كان على يد 30 طالبًا من جامعة خليفة والجامعة الأمريكية فى رأس الخيمة . 


ولفتت "الرشيد"، إلى مشروع المستكشف القمري وهو مشروع إماراتي جديد لاستكشاف القمر، يعد الأول من نوعه فى المنطقة العربية مقرر له أن يهبط فى 2024 على سطح القمر ليكتشف مناطق لم يصل لها بعد، وبإطلاقه يجعل الإمارات فى المرتبة الرابعة عالميًا والأولى عربيًا فى مجال اكتشاف القمر. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

4 تصاميم مختلفة.. طوابع تذكارية توثق رحلة مسبار الأمل

ولي عهد دبي يعلن نبأ سارا بشأن مسبار الأمل

صحف الإمارات: شيخ الأزهر يؤكد رفض الإساءة للأديان باسم حرية التعبير.. مسبار الأمل يقترب من المريخ..صلوات في الهند بعد فوز كامالا هاريس..وأمريكا تتخطى 10 ملايين إصابة بـ كورونا

ملف خاص.. إنجازات الإمارات تلامس السماء فى عيدها الوطني الـ 49

مصيرنا ومصر واحد .. كلمة القائم بأعمال السفير الإماراتي في القاهرة

شيخ الأزهر يهنئ الشيخ خليفة بن زايد باليوم الوطني للإمارات

ترشيحاتنا

غلق وغرامات.. الحكومة تكشف عن عقوبات شديدة القسوة للكافيهات والمقاهي والفنادق لهذا السبب

بيراميدز: رمضان صبحي يتعرض لإرهاب معنوي بعد رحيله عن الاهلي

موقف من يقود سيارته من ارتدائه الكمامة والغرامة

رانيا يوسف ترد بقوة على مهاجمي فيديو مفاتنها

أقوى وأعنف من كورونا.. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة

مش ملك نفسه.. محمد الباز يكشف حقيقة طلب بيج رامى 2 مليون جنيه مقابل ظهوره الإعلامى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ولادة جنينها ميتًا.. أم تواجه اتهامات بالقتل بسبب تعاطي المخدرات

أرادت طردها.. ابنة تستدعي الشرطة لوالدتها المسنة بعد مشاجرة بينهما

30 دقيقة يوميا .. دراسة تنصح بالمشي السريع