على رأسهم جهاد جريشة.. تعرف على حكام مباريات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، حكام مباراتي اليوم بين الزمالك وسموحة، والأهلي مع الاتحاد السكندري، على النحو التالي.

الزمالك وسموحة:

محمود عاشور حكم ساحة محمود أبو الرجال وشريف عبد الله مساعدين حمدي خاطر حكم رابع وائل فرحان حكم فيديو محمد يوسف حكم رابع

و تقام المباراة في الخامسة مساءً على ملعب ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.





الأهلي والاتحاد السكندري:

جهاد جريشة حكم ساحة محمد لطفي وسيد نافع مساعدين هشام الفلال حكم رابع محمد عادل حكم فيديو محمود ناجي مساعد حكم فيديو.

وتقام المباراة في السابعة والنصف مساء على ملعب ستاد السلام