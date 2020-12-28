ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

على رأسهم جهاد جريشة.. تعرف على حكام مباريات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، حكام مباراتي اليوم بين الزمالك وسموحة، والأهلي مع الاتحاد السكندري، على النحو التالي.

الزمالك وسموحة: 

محمود عاشور حكم ساحة محمود أبو الرجال وشريف عبد الله مساعدين حمدي خاطر حكم رابع وائل فرحان حكم فيديو محمد يوسف حكم رابع

و تقام المباراة في الخامسة مساءً على ملعب ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.


الأهلي والاتحاد السكندري:

جهاد جريشة حكم ساحة محمد لطفي وسيد نافع مساعدين هشام الفلال حكم رابع محمد عادل حكم فيديو محمود ناجي مساعد حكم فيديو.

وتقام المباراة في السابعة والنصف مساء على ملعب ستاد السلام

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجمع عائلي تحول لجنازة.. متهور يطعن والد حبيبته حتى الموت والسبب غير معروف

بعد ولادة جنينها ميتًا.. أم تواجه اتهامات بالقتل بسبب تعاطي المخدرات

أرادت طردها.. ابنة تستدعي الشرطة لوالدتها المسنة بعد مشاجرة بينهما