ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الإعلامية ميرفت المليجي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
أعلنت الإعلامية ميرفت المليجي مذيعة بتطوير التلفزيون المصري إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك" لتنضم بذلك لقائمة الإعلاميين المصابين بكورونا.

وكان قدم تم إعلان إصابة الإعلامي وائل الإبراشي، بفيروس كورونا المستجد، وقال الإعلامي ،"لا أتعامل بانهيار نفسي وأتعامل بإيجابية.. وكورونا تبعدنا عن شغلنا وقضيتنا.. ومتواجد في المنزل وأتبع البروتوكول العلاجي".

كما كتبت الإعلامية دينا عبد الكريم، تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أنا اتشخصت إيجابى كورونا من السبت اللى فات وكنت مخالطة من قبلها بأسبوع لكن ما ظهرش عليا أعراض.. كثر خيرها البنوتة الحلوة اللى انا اتعديت منها لأنها قالتلى لما اكتشفت بالصدفة برضه اثناء تحليل للسفر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة الإعلامية دينا عبد الكريم بفيروس كورونا

إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بـ فيروس كورونا

وائل الإبراشي بعد إصابته بـ كورونا: الفيروس أبعدنا عن شغلنا وقضيتنا.. فيديو

وائل الإبراشي يكشف عن أعراض عانى منها بعد إصابته بـ كورونا

وائل الابراشي: معرفش كورونا جالي منين .. فيديو

كورونا يتوحش .. في أقل من 24 ساعة وفاة رئيس الزمالك وإصابة فنان وبرلماني .. والإبراشي الثاني في الوسط الإعلامي

ترشيحاتنا

مطالبا بتحرك عاجل.. رسالة شديدة اللهجة من رئيس البرلمان لوزير الدفاع التركي بشأن ليبيا

أقوى وأعنف من كورونا.. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة

بشرى للمقيمين.. الحالات المستثناة من تعليق الرحلات الجوية في السعودية

أول تعليق من فايلر بعد حصد الأهلي جائزة نادي القرن

الاتحاد السكندري يهزم الأهلي بذهاب دوري مرتبط رجال السلة

محمد فاروق: الأهلي حصل على توقيع سيرينو 3 مواسم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ولادة جنينها ميتًا.. أم تواجه اتهامات بالقتل بسبب تعاطي المخدرات

أرادت طردها.. ابنة تستدعي الشرطة لوالدتها المسنة بعد مشاجرة بينهما

30 دقيقة يوميا .. دراسة تنصح بالمشي السريع