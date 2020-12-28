ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع ويست بروم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
سجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، رقما سلبيا يحدث معه للمرة الأولى في 2020، وتحقق خلال مواجهة وست بروميتش ألبيون التي أقيمت مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وكان الرقم السلبي لصلاح في مواجهة وست بروميتش هو أنه فشل في التسديد على المرمى في مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد للمرة الأولى منذ 4 ديسمبر 2019 ضد إيفرتون.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالاتي:

ويحتل محمد صلاح المركز الأول برصيد 13 هدفًا منهم 7 أهداف في الشوط الأول، وسجل 5 ركلات جزاء، فيما دومينيك كالفيرت ليوين في المركز الثاني برصيد 11 هدفًا، حيث سجل 7 أهداف في الشوط الأول من مباريات فريقه ولم يسجل من ركلات جزاء.

ويتساوي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام الذي سجّل 11 هدفًا منهم 6 في الشوط الأول، وجايمي فاردي مهاجم ليستر برصيد 11 هدفًا منهم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح اليوم

الفرعون يجلس على العرش.. محمد صلاح يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي بهدفه في مان سيتي

بعد المشادات الأخيرة هل يكره صلاح وماني بعضهما؟ .. صحفي إنجليزي يجيب

بعد هدف محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح وصيفا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول وفولهام

صراع الهدافين يشتعل بالدوري الإنجليزي .. موقف محمد صلاح من الحذاء الذهبي

ترشيحاتنا

لميس الحديدي تسخر من صاحبة أسد الجونة الهارب: المنتجع يخضع للقوانين المصرية

بعد ظهور 9 إصابات بـ كورونا في الاتحاد السكندري.. شباب كرة السلة بالأهلي يعود إلى القاهرة

محمد فاروق: الأهلي حصل على توقيع سيرينو 3 مواسم

بعد تقنينه.. مطالبات بصرف الحشيش مجانًا للأطفال في بريطانيا.. صور

الحالة تسوء.. أبو يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

غلق وغرامات.. الحكومة تكشف عن عقوبات شديدة القسوة للكافيهات والمقاهي والفنادق لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثروة بقيمة 40 مليون جنيه وعملية بحث مضنية عن صاحبها.. اعرف الحكاية

بعد تقنينه.. مطالبات بصرف الحشيش مجانًا للأطفال في بريطانيا.. صور

الدب الروسي.. شاهد أضخم كلب في العالم طوله 6 أقدام ونصف.. صور