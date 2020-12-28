أخبار التكنولوجيا.. قبل إطلاقها بساعات Xiaomi Mi 11 تصدر بدون شواحن.. وأخطر 7 تطبيقات للأطفال في 2020

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تسريبات تكشف مواصفات تحفة هواوي القادمة هاتف MATE 40E
كشفت تسريبات عددا من مواصفات هواتف HUAWEI MATE 40E الرائد من شركة هواوى الصينية، والمقرر إطلاقها بداية العام المقبل 2021 ، وذلك بعد إطلاقها مجموعة هواتف Mate 40 فى شهر أكتوبر الماضى.
ظهرت عدد من الصور على موقع تويتر يزعم أنها الصور الأصلية لأول هاتف آيفون تم إطلاقه فى العالم عام 2007 تحت إشراف المؤسس الشريك والرئيس التنفيذى لشركة آبل الأمريكية ستيف جوبز فى ذلك الوقت.
يفتقر الأطفال إلى حماية أنفسهم لما يتعرضون له على الإنترنت، الأمر الذى يضع مسئولية كبرى على الآباء لمراقبة المحتوى الذى يتعرض له أبنائهم وتخصيص التطبيقات والمحتوى الخاص بالأطفال، وعلى الرغم من ذلك فإن المحتوى المخصص لهم قد يحتوى على مخاطر كبرى عندما تخفى التطبيقات فى محتوى الأطفال ولكن تعمل على اختراقهم، وذكر موقع Tech Crunch عدد من التطبيقات التى تعتبر أخطر تطبيقات للأطفال فى 2020 .
فى مفاجآة غير سارة لمحبى ومنتظرى هواتف Xiaomi Mi 11 الرائدة من شركة شاومى الصينية، والتى سيتم الإعلان عنها رسميا خلال ساعات، ستصدر الهواتف بدون شواحن أو سماعات، وفقا لما أكده الرئيس التنفيذى للشركة.
واجه عدد كبير من هواتف آيفون 12 مشكلات خطيرة تسببت بتوقف أجهزة الشحن اللاسلكى MagSafe ، وذلك بعد قيام شركة آبل بإصدار تحديث iOS 14.3 مؤخرا على هذه الهواتف الأمر الذى أدى لعدم استجابة الهواتف للشحن.
كان عام 2020، مليئا بالأحداث بالنسبة لشركة "جوجل"، حيث أعلنت عملاقة التقنية الأمريكية عن العديد من الأجهزة، إلى جانب بعض الميزات المفيدة التي حصلت عليها تطبيقاتها وخدماتها الشهيرة حوال العالم.
كشفت تسريبات سعر وعددا من مواصفات جهاز لاب توب Galaxy Chromebook2 الذى ستصدره شركة سامسونج خلال أسابيع قادمة، حيث تسعى الشركة إلى تغيير توجهها فى إصدار منتجات بأسعار أقل نسبيا من التى تم إطلاقها سابقا.
أصبح الشحن اللاسلكي شائعا الاستخدام خلال السنوات الماضية، ويرجع الفضل في ذلك إلى شركات تصنيع الهواتف الذكية مثل سامسونج وآبل وجوجل، حيث تدعم هواتفهم الذكية الرائدة المتطورة ميزة الشاحن اللاسلكي، لذا نستعرض إليك فيما يلي أفضل أجهزة الشحن اللاسلكية في عام 2020.
حققت لعبة الفيديو God of War مبيعات قياسية وصلت إلى أكثر من نصف مليار دولار أمريكي، حيث باعت النسخة الجديدة من اللعبة بأكثر من 10 ملايين دولار، وبلغت النسخ المطروحة من اللعبة إلى 3.1 مليون نسخة فى 3 أيام فقط، ثم وصلت بعد ذلك إلى 131 مليون دولار خلال شهرها الأول.
كشفت تقارير أن شركة هواوى الصينية تستعد لإصدار أول جهاز لاب توب لها بمعالج Kirin 990 حيث تعد أكبر خطوة تقوم بها شركة هواوى بعد فرض العقوبات الأمريكية عليها فى مايو الماضى، وحرمانها من الاستفادة بالتكنولوجيا الأمريكية التى كانت تستخدمها فى تصنيع منتجاتها.
تراجعت مبيعات شركة سامسونج من الهواتف الذكية إلى أقل من 300 مليون وحدة لأول مرة منذ 9 سنوات، حيث من المتوقع ألا تتمكن الشركة من الوصول إلى 300 مليون هاتف في عام 2020 .