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أخبار العالم

إصابة نائب الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:17 ص
نائب الرئيس البرازيلي
نائب الرئيس البرازيلي
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات البرازيلية، إصابة نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال مكتب نائب الرئيس البرازيلي وفق رويترز إن نتائج فحوصات خضع لها موراو أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، حيث سيعزل في محل إقامته. 

ويعد موراو ليس المسئول البرازيلي الأول الذي يصاب بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب الرئيس البرازيلي في يوليو الماضي وتعافى من الفيروس. 

ومن ناحية أخرى، سجلت البرازيل أمس الأحد 18 ألفا و479 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 344 حالة وفاة. 

وبذلك تكون البلاد قد سجلت نحو 7.5 مليون إصابة بالفيروس، وجاءت في المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة والهند. 

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