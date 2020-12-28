الصحف الإماراتية.. السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية... دعوات لإزاحة الإخوان من رئاسة البرلمان التونسي.. ضربة موجعة لتركيا في ليبيا

صحف الإمارات:

*السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية أسبوعا آخر

*دعوات لإزاحة الإخوان من رئاسة البرلمان التونسي

*ضربة موجعة لتركيا في ليبيا









سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، القانون رقم (20) لسنة 2020 بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021، بإجمالي نفقات قدره 57.1 مليار درهم. وتأتي الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية لعام 2020 وأزمة جائحة كورونا التي ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها.





وإلى مصر، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين البلدين.





فيما أكدت الحكومة على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، وذلك بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا»، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





ومن السعودية، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأن الحكومة قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوعٍ آخر.





وفي ليبيا، أثارت استفزازات وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، جدلًا واسعًا في الأوساط الليبية التي عدتها تعديًا على السيادة الوطنية الليبية، ومحاولة لصب المزيد من الزيت على النار. وشدد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، أن الجيش لن يرضى باستمرار الاستعمار التركي لليبيا، ويجهز قواته للرد على أي هجوم يستهدف منطقة الهلال النفطي، ولا سيّما في ظل استمرار الإمدادات والتجهيزات التركية نحو ليبيا والتحشيدات العسكرية على خطوط التماس في منطقة سرت الجفرة وبناء القواعد وغرف العمليات والتي أصبحت ممارسات لا تطاق.





وإلى تونس، عادت نية سحب الثقة من راشد الغنوشي، وعزله من رئاسة البرلمان، لتتصدر واجهة الأحداث في تونس، في ظل استمرار تذيله سلم الثقة لدى التونسيين. وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان، نبيل حجي، أن كتلته ستبذل كل ما في وسعها لإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان، منددًا بمماطلة الغنوشي وتراخيه في محاسبة النواب الذين استعملوا العنف ضد زملائهم.





ودوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون حزمة مساعدات فيروس كورونا البالغ قيمته 900 مليار دولار وميزانية الحكومة الاتحادية التي تبلغ 4ر1 تريليون دولار بعد ايام من التأجيل.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن هناك مليونًا و800 ألف عنصر عسكري ضمن قوام القوات الحكومية يأتمرون بأوامر مباشرة من مصطفى الكاظمي في فرض الأمن وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون.





وإلى الأردن، أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، عن تسجيل أول إصابتين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأردنيين وفدا من بريطانيا.





ومن صحيفة الاتحاد، حذر خبراء أمريكيون، من تفش أكبر لفيروس كورونا المستجد مع ارتفاع وتيرة السفر أثناء فترة عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.





وقال كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكيين أنتوني فاوتشي إن أسوأ انتشار لوباء كوفيد - 19 ربما لم يحدث بعد، ما قد يدفع البلاد إلى «مرحلة حرجة".



