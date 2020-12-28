ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:08 ص
الذهب
الذهب
Advertisements
عبد العزيز جمال - مايكل عياد
اسعار الذهب اليوم الاثنين 28-12-2020 في مصر شهدت انخفاضا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام الحالي حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار  21: 900 جنيه ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21  ، وسجل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 : 816 جنيها اليوم، بعد أن انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 778 جنيها بنهاية نوفمبر الماضي ، وسجل  803 جنيهات الأسبوع قبل الماضي ، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأسبوع الماضي 822 جنيها أي انخفض بقيمة 6 جنيهات.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21  وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 816 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 933 جنيها.

اقرأ أيضا:
سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 816 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 699 جنيها

اقرأ أيضا


سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 544 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 29,003 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,528 جنيها

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 932,571  جنيها

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

اقرأ أيضا 

وعن أسعار الذهب اليوم  الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بشرى سارة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-10-2020

الذهب يرتفع 5 جنيهات.. عيار 24 يسجل 951 جنيها للجرام

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-10-2020

الذهب يتهاوى.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

الجرام يصل لـ 971 جنيها.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

الذهب ينهار.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

موقف من يقود سيارته من ارتدائه الكمامة والغرامة

سيراميكا كليوباترا: مباراة بيراميدز صفحة وانطوت.. وصالح جمعة جاهز لمباراة سموحة

هل يتعاقد برشلونة مع محمد صلاح؟.. ميسي يكشف حقيقة إبرام صفقات جديدة

دعاء قضاء الحوائج.. سلاح الخروج من الهموم والكروب

مدير تعاقدات بيراميدز: سعر رمضان صبحي أقل من لاعبين كثيرين في الدوري المصري

لاعبة منتخب مصر للآنسات: قررت أمثل مصر من سنة.. وكنت مبسوطة أوي إني سجلت هاتريك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة قديمة.. اجتماع شمل أب مشرد ونجله بعد فراق 10 سنوات

لبيعها في السوق السوداء.. عمال مهددون بالسجن بعد سرقة 1000 كيلو جبن

أثناء الاستجابة لبلاغ.. سيارة شرطة تطيح بصبي صغير في حادث أليم| صور