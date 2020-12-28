ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أم تسقط من الدور الرابع بعد فتح هدايا العيد.. شاهد آخر صورة قبل وفاتها بلحظات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:37 ص
ام
ام
Advertisements
عزة عاطف
في اليوم الذي ينتظره العديد من سكان العالم، وبعد فتح هدايا عيد الميلاد، خرجت أم بريطانية لاستنشاق الهواء في الشرفة، لكن المفجع أنها سقطت بشكل مآساوي من الطابق الرابع على الأرض.

تحولت احتفالات العائلة وبهجتها في يوم عيد الميلاد الى مآساة مروعة، فبعد جلوس الأم المدعوة شارون آن دالي أودوير 51 عامًا للاحتفال مع أبنائها، وقع الحادث المأساوي بمجرد خروجها إلى الشرفة.

كانت العائلة تعيش سعادة عارمة خلال عيد الميلاد، ثم قاموا بفتح الهدايا، لكن الأم قررت الخروج النافذة بعد لحظات من التقاط آخر صورة لها وهي سعيدة بين ابنها وبنتها.

وفجأة سمع أبناؤها دوي ارتطام مرعب على الأرض، ركضوا إلى الشرفة، وإذا بأمهم ممدة أمام أعينهم على الأرض بعد أن سقطت من شرفة شقتها في الدور الرابع بـ Shepherd's Bush في لندن. 

سمعت ابنتها تايلور وابنها درو ارتطامًا مدويًا بعد دقيقتين من خروجها واعتقدتا في البداية أن والدتهما سقطت من على الدرج.

لكن أصابتهم الصدمة والألم برؤية والدتهم قتيلة من الدور الرابع، هرع المسعفون إلى مكان الحادث وحاولوا إنعاش شارون ولكن لم يتم إنقاذها.

تقول ابنتها: "ركضت بسرعة لأحاول مساعدتها ولكن كان من الواضح أنها ماتت، لم تكن تتنفس وعيناها مفتوحتان.. أمسكت بيدها عندما أوقفوا جهاز الإنعاش القلبي الرئوي، وأغمضوا عينيها في يأس قائلين بأنهم لا فعلوا ما بوسعهم". 

قبلتها ابنتها في ألم لها وهمست في أذنها "أحبك يا أمي"، وصفت الابنة الحزينة والدتها بأنه "أفضل أم"، حيث تظهر صورة مفجعة تم التقاطها قبل ساعة من وفاتها آخر لحظات العائلة معًا في يوم عيد الميلاد.

اعتادت شارون العمل كنادلة لكنها فقدت وظيفتها هذا العام حيث أثر الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا على المطعم الذي تعمل به بشكل خاص.

حضر الضباط مع خدمة الإسعاف في لندن ووجدوا امرأة تبلغ من العمر 51 عامًا مصابة بجروح تتفق مع السقوط من ارتفاع. 

على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلتها خدمات الطوارئ، أعلنت وفاتها في مكان الحادث، فيما لم يتم التعامل مع وفاتها على أنها مريبة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تجاهلت معاناتها.. أم تتسبب في وفاة ابنتها بعد عام من الإهمال والقسوة

تركت وراءها 7 أطفال.. أم تتخلص من حياتها يوم عيد ميلاد ابنتها.. تفاصيل

بعد زيارة ابنتها .. طرد مسنة من دار رعاية في بريطانيا

بعد حصولها على طرف صناعي.. شاهد لحظة مؤثرة لطفلة فقدت ذراعها | صور

تعرف على أسعار وهدايا الكريسماس.. فيديو

أمريكية تقتل ابنتها بالرصاص و تنتحر بعد يومين من تقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد

ترشيحاتنا

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

أخبار التوك شو.. تفاصيل العثور على أسد في الجونة.. والحكومة تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور

أخبار الرياضة.. الأهلي بحصل على توقيع سيرينو.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

باكستان تعيد رعاياها العالقين في السعودية

فتاة تيك توك.. ثراء جبيل تكشف لـ صدى البلد عن شخصيتها في «فعل فاضح»

Advertisements

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

التفاصيل الكاملة لقرار السعودية بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع آخر

بعد العثور عليهن.. أول تعليق من والد الفتيات المختفيات بالمحلة

تخص الاستمارة الإلكترونية.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الإعدادية

دعاء الفرج وفك الكرب وقضاء الدين.. 15 آية قرآنية تنجيك من أصعب المصائب

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور

أم تسقط من الدور الرابع بعد فتح هدايا العيد.. شاهد آخر صورة قبل وفاتها بلحظات

لقي مصرعه.. أول صورة لمنفذ حادث انفجار مدينة ناشفيل الأمريكية

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع ويست بروم

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

بعد تراجع مستواه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد تعادل ويست بروم

أخبار الرياضة.. الأهلي بحصل على توقيع سيرينو.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور