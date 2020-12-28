أخبار الفن| كواليس خاصة عن أغنية قد الفراق لـ تامر حسني.. إصابة الإعلامية ميرفت المليجي بفيروس كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
عبّرت الفنانة ثراء جبيل، عن سعادتها بخوض بطولة الفيلم الروائي القصير "فعل فاضح"، بجانب الفنان إبراهيم النجاري، وعدد آخر من الممثلين الشباب.
قالت ثراء، في تصريح لـ "صدى البلد": "الفيلم تجربة مهمة جدًا بالنسبة لي، وسعيدة بها لأني لم أقرأ سيناريو بهذه الجودة والحرفية منذ وقت طويل، كما أن المخرج خالد خلة، مخرج ذكي وواعد".
عبّر الملحن إسلام زكي، عن سعادته بنجاح أغنية "قد الفراق" لـ تامر حسني من البوم "خليك فولاذي".
يحل اليوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر ذكرى عيد ميلاد الفنانة الراحلة ناهد صبري.
أعلنت الإعلامية ميرفت المليجي مذيعة بتطوير التلفزيون المصري إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك" لتنضم بذلك لقائمة الإعلاميين المصابين بكورونا.
تصدر الفنان عمرو دياب تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طرحة أغنية طبل، وهي اغنية جديدة من اغاني البومه "يا انا يا لأ".