اليوم.. ريم مصطفى ضيفة إسعاد يونس في صاحبة السعادة

تحل الفنانة ريم مصطفى، اليوم الإثنين ضيفة برنامج صاحبة السعادة والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.





ونشرت ريم مصطفي صورة من كواليس الحلقة ظهرت خلالها الفنانة إسعاد يونس وهي تحتضنها، وتظهر ريم برفقة شقيقاتها في الحلقة، وقالت ريم مصطفى في تصريحاتها ببرومو الحلقة، أنها شخصية تحب الطبخ وتتقن عمل البامية، وأضاف: أنا هايلة في عمل ورق العنب.





يذكر أن شاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات.





ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.