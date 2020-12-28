ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

وزارات النقل في آسيا تسحب أكثر من 200 ألف سيارة بسبب خلل في الفتيس

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:06 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشفت بعض التقارير أن عدة وزارات للنقل داخل أسيا تؤكد شركات جنرال موتورز ،وشركتين أخريين عن نيتهم لسحب اكثر من 2010 آلاف سيارة لإصلاح المكونات الغير سليمة فيها.

وتعتبر تلك الخطوة هي الاحدث في سلسلة خطط السحب لشركات صناعة السيارات سواء المحلية أو الأجنبية بالإضافة إلى مستوردي السيارات الأجنبية.

والمشاكل الموجود في السيارة هي وجود خلل في وحدة التحكم في الفتيس بسيارة شيفروليه لاكيتي من جنرال موتورز ، ومشكلة في طراز بي إم دبيلو الـ 44 ، بالإضافة إلى نظام التحكم في عمود الكامة بأودي فئة A6، ولكن على الجانب سنجد ميتسوبيشي تخطط إلى إنتاج السيارات الهجين ذات المحركين في آسيا ،وذلك إطار خطتها للتحول نحو الكهرباء والحفاظ على قدرتها التنافسية في المنطقة.

كما تنوي الشركة تنظيم احتفال كبير في تايلاند لموديل اوتلاندر الرياضية ،وقررت  إنتاج هذا الموديل محليًا فقط بشكل مبدأي، تدعيمًا لاتجاه التحول للكهرباء في المنطقة.

وتتجه الآن جميع الحكومات في جنوب شرق آسيا لاستخدام السيارات الكهربائية  والتي تعتبر كوسيلة لخفض انبعاثات الكربون، فإن السيارات الهجينة تعتبر الحل الأوقع في الوقت الحالي ،  وذلك وفقا لما أكده تاكاو كاتو الرئيس التنفيذي لـ ميتسوبيشي اليابانية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لأول مرة ميتسوبيشي تطرح اوتلاندر 2022 mitsubishi outlander بمحرك نيسان.. صور

ميتسوبيشي تقدم خصومات على قطع غيار السيارات

ميتسوبيشي تطرح أتراج 2021 mitsubishi attrage .. صور

تعرف على سبب استدعاء جنرال موتورز لسياراتها

جنرال موتورز تستدعى 7 ملايين سيارة من طرازاتها

لمحبي التعديل.. جنرال موتورز تفتتح مركزًا جديدًا للطباعة ثلاثية الأبعاد

ترشيحاتنا

الإعلامية ميرفت المليجي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

مجرد شراب.. شعبة الصناعات الطبية: الكمامة القماشية لا تحمي من الإصابة

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بـ كورونا.. ورد قوي من رانيا يوسف على فيديو مفاتنها

أقوى وأعنف من كورونا.. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة

وليد عبداللطيف: ساسي كان سيجدد للزمالك مقابل 900 ألف يورو في الموسم

بيراميدز: رمضان صبحي يتعرض لإرهاب معنوي بعد رحيله عن الاهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة قديمة.. اجتماع شمل أب مشرد ونجله بعد فراق 10 سنوات

لبيعها في السوق السوداء.. عمال مهددون بالسجن بعد سرقة 1000 كيلو جبن

أثناء الاستجابة لبلاغ.. سيارة شرطة تطيح بصبي صغير في حادث أليم| صور