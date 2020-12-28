وزارات النقل في آسيا تسحب أكثر من 200 ألف سيارة بسبب خلل في الفتيس

كشفت بعض التقارير أن عدة وزارات للنقل داخل أسيا تؤكد شركات جنرال موتورز ،وشركتين أخريين عن نيتهم لسحب اكثر من 2010 آلاف سيارة لإصلاح المكونات الغير سليمة فيها.



وتعتبر تلك الخطوة هي الاحدث في سلسلة خطط السحب لشركات صناعة السيارات سواء المحلية أو الأجنبية بالإضافة إلى مستوردي السيارات الأجنبية.



والمشاكل الموجود في السيارة هي وجود خلل في وحدة التحكم في الفتيس بسيارة شيفروليه لاكيتي من جنرال موتورز ، ومشكلة في طراز بي إم دبيلو الـ 44 ، بالإضافة إلى نظام التحكم في عمود الكامة بأودي فئة A6، ولكن على الجانب سنجد ميتسوبيشي تخطط إلى إنتاج السيارات الهجين ذات المحركين في آسيا ،وذلك إطار خطتها للتحول نحو الكهرباء والحفاظ على قدرتها التنافسية في المنطقة.



كما تنوي الشركة تنظيم احتفال كبير في تايلاند لموديل اوتلاندر الرياضية ،وقررت إنتاج هذا الموديل محليًا فقط بشكل مبدأي، تدعيمًا لاتجاه التحول للكهرباء في المنطقة.



وتتجه الآن جميع الحكومات في جنوب شرق آسيا لاستخدام السيارات الكهربائية والتي تعتبر كوسيلة لخفض انبعاثات الكربون، فإن السيارات الهجينة تعتبر الحل الأوقع في الوقت الحالي ، وذلك وفقا لما أكده تاكاو كاتو الرئيس التنفيذي لـ ميتسوبيشي اليابانية .



